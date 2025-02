Por que Juliette Lewis deixou Yellowjackets? Possibilidade de explicar

Coletes amarelos Recentemente, ele voltou com sua terceira temporada. As aventuras da equipe de garotas retomam, que estão prontas para novas curvas e curvas em suas vidas. Enquanto a terceira temporada mantém os fãs viciados, eles estão curiosos sobre a partida de um personagem na temporada anterior. Não é outro senão Natalie, interpretada por Juliette Lewis. Então, por que Lewis deixou Yellowjackets e retornou no futuro?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o personagem popular da série de mistério do drama.

Juliette Lewis deixou os Yellowjackets permanentemente?

Sim, Juliette Lewis deixou permanentemente amarelo.

A segunda temporada testemunhou a trágica final de Natalie de Lewis durante a cerimônia de sacrifício da rainha dos corações. As coisas acabaram tomando uma guinada aterrorizante quando Natalie levou uma faca após a revelação chocante de Lottie de que o grupo estava envolvido em assassinatos brutais no passado. Como resultado, Lisa acabou apontando com uma arma. Misty tentou salvar sua amiga Natalie injetando Lisa com fenobarbital, mas Natalie acabou esfaqueando, o que resultou em sua morte.

Enquanto a morte de Natalie foi chocante para os fãs, os criadores haviam planejado anteriormente. O produtor executivo Karyn Kusama compartilhou com O repórter de Hollywood Em 2023, o final de Natalie foi prenunciado no episódio piloto. Ela explicou como o personagem alucinou enevoado como o “anjo da morte” para ela.

Os showrunners Ashley Lyle e Bart Nickerson também mencionaram acima que o desaparecimento de Natalie mostrou que a força sobrenatural não termina quando os resgatam. Por outro lado, Lewis estava ciente da morte de seu personagem com antecedência, enquanto se preparava para sair do programa após duas temporadas. A atriz acrescentou que uma das razões por trás de sua partida estava relacionada ao formato da televisão. “Acho que sou bom para uma série por duas temporadas. É um tipo diferente de trabalho ”, disse ele. Além disso, Lewis disse que a televisão prefere filmes devido ao seu procedimento. (através Variedade)

O Natalie de Juliette Lewis poderia retornar na terceira temporada de Yellowjackets?

Existe a possibilidade de que Natalie, de Juliette Lewis, retorne na terceira temporada de Yellowjackets, mas não como uma série regular.

Como os fãs sabem, o programa trouxe muitos personagens mortos na tumba como Jackie de seu Purnell. Da mesma forma, Natalie pode retornar à série, possivelmente em uma cena de alucinação ou flashback, se o enredo exigir.