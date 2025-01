Por que ‘Jungkook Go Solo’ está em alta no X (Twitter)?

Jungkook do BTSOs fãs estão pedindo que o cantor de “Golden” “faça carreira solo”, pois afirmam que o cantor mal recebe créditos por fazer álbuns marcantes da gravadora. Jeon Jung-kook realmente se estabeleceu como o primeiro solista de K-pop a alcançar recordes importantes na Billboard e no Spotify. Mas a falta de reconhecimento de sua gravadora, BigHit Music, está causando polêmica entre seus seguidores.

Veja por que ‘Jungkook Go Solo’ está em alta

Em 13 de janeiro, X (antigo Twitter) foi inundado com mensagens dizendo: “Jungkook, vá sozinho”. Então, o que fez os fãs exigirem que o cantor deixasse sua querida gravadora e continuasse sua jornada? O contexto é bastante simples. O vocalista mais jovem do BTS acumulou recentemente mais de 2 bilhões de streams da música “Seven” no Spotify, tornando-se o primeiro solista de K-pop a alcançar esse feito (Tempos coreanos).

Dias depois, a música do grupo BTS, “Dynamite”, também atingiu a marca de 2 bilhões de visualizações na mesma plataforma. Os fãs estão se perguntando por que a BigHit Music apenas compartilhou o álbum “Dynamite”, mas não postou sobre o álbum de Jungkook.

Muitos migraram para a conta X da BigHit Music, deixando comentários sobre as incríveis conquistas de Jungkook. Os fãs alertaram a BigHit Music que é hora de destacar os álbuns de todos os membros de forma justa e lançá-los de acordo.

um fã consciente: “Seven” do JUNGKOOK se torna a PRIMEIRA música do K-Pop Act a ultrapassar 2 bilhões de streams na história do Spotify. BTS se junta a Jungkook! BTS, o SEGUNDO ATO do K-pop depois de Jungkook!

Enquanto isso, a música número um da Billboard Hot 100 de Jungkook, “Seven”, alcançou vários marcos importantes, além de atingir 2 bilhões no Spotify. A música ganhou certificações duplas de platina nos Estados Unidos e no Canadá. Alcançou um novo Livro de Recordes Mundiais do Guinness como a música mais rápida a atingir um bilhão de streams no Spotify.

A mídia coreana informou que Jungkook mostrou sua PRESENÇA GLOBAL ao receber uma certificação 'GOLD' em Bélgica por vender mais de 20.000 cópias de seu single solo 'Seven'.

JUNGKOOK e PSY são os ÚNICOS cantores coreanos a receber a certificação ‘GOLD’ na Bélgica.

'Sete'…

Em geral, Jungkook tem dois múltiplos Livro Guinness dos Recordes Mundiais apenas com sua música “Seven”. Ele foi o cantor masculino mais rápido a acumular 100 milhões de streams no Spotify com a música.

Além de suas conquistas musicais, Jungkook também ganhou impulso significativo nas bilheterias com seu documentário, I Am Still, em 2024. O documentário do cantor se tornou o oitavo filme-concerto de maior bilheteria de todos os tempos na história das bilheterias internacionais. vencendo mais de US$ 15,7 milhões de dólares em vendas de ingressos.

Ela se juntou a ícones pop como Taylor Swift, Justin Bieber, Madonna e Beyoncé como os únicos cantores solo na história a ultrapassar US$ 10 milhões em bilheteria internacional para um filme de performance em concerto.