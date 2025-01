Por que ‘Lockjaw’ está na tendência de Tiktok? Explicado

PARA Nova tendência chamado ‘Lockjaw’ tem feito muitas ondas em Tiktok. Isso causou intrigas e curiosidade entre os usuários da Internet que desejam aprender as origens dessa tendência. A curta plataforma de troca de vídeo tem sido um caldo de colheita para todos os tipos de tendências únicas, como a tendência ‘My My Shayla’.

Então, qual é a tendência de Lockjaw? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre esse fenômeno viral online.

Aqui está por que ‘Lockjaw’ está em Tiktok

Lockjaw está em tendência Tiktok devido à sua singularidade e principalmente devido ao seu uso geral em vídeos de maquiagem irreconhecíveis.

Em termos de tendência, Lockjaw significa essencialmente ficar sem palavras, atordoado ou surpreso de uma maneira que o mandíbula cai. No entanto, no campo da medicina, Lockjaw é outro nome para a condição do tétano, que causa contrações musculares nos músculos da mandíbula e do pescoço.

A tendência de Lockjaw em Tiktok ganhou popularidade pela primeira vez através do Sir Mix-A-Lot’s Música de mesmo nome. A tendência usa uma carta específica, uma vez que tem um acúmulo dramático seguido de uma batida forte. As letras dizem: “Seu silêncio é o meu comércio. Cale-se. Lockjaw. “

Essa tendência girou principalmente em torno de vídeos de maquiagem irreconhecíveis. Em Esses vídeosO usuário geralmente começa a se mostrar em um aspecto sem maquiagem, enquanto a letra “seu silêncio é meu comércio”, eles jogam em segundo plano. Então eles também dizem “Cale a boca” sincronizados, após o que dizem “Lockjaw” enquanto revela sua aparência de maquiagem transformada, enquanto o resto da música soa.

No entanto, essa tendência também se expandiu para armadilhas com a sede com os personagens de anime favoritos dos fãs. Alguns exemplos notáveis ​​incluem edições de fãs Jujustu Kaisen’s Gojo Satoru e Katsuki bakugo do meu herói da academia.

Além disso, a tendência de Lockjaw se expandiu para as reações dos usuários às peculiaridades e hábitos de seu fechamento, que acham divertido ou surpresa. Por exemplo, um usuário designado @ivlayne Ele usou a tendência de reagir a uma peculiaridade que seu namorado tinha, o que era “bom posicionamento da mão”.

Outro exemplo em que essa tendência foi usada é compartilhar as mudanças na aparência física das pessoas ao longo dos anos. Por exemplo, um usuário designado @zakdanielOfficial Ele compartilhou fotos de si mesmo como ele parecia em 2020 na frente de como ele parece agora. Em geral, a tendência de Lockjaw está ganhando muita atenção online.