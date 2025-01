Por que Myka e James Stauffer estão enfrentando polêmica por causa de seu filho adotivo, Huxley

Os internautas estão furiosos Myka e James Staufferque abriu mão da custódia de seu Huxley, filho adotivo de 4 anos. Há alguns anos, o criadores do youtube embarcou em uma jornada de adoção internacional e manteve seus fãs informados nas redes sociais. Porém, logo descobriram que a criança precisava de mais do que apenas uma atenção especial, o que os levou a entregá-la a outra família.

Aqui estão todos os detalhes que os fãs precisam saber sobre a decisão do casal, que mais uma vez gerou muita polêmica.

Polêmica sobre o filho adotivo dos YouTubers Myka e James Stauffer explicada

A família Stauffer foi para a China em 2017 e trouxe um adorável Huxley, então com dois anos e meio, para sua casa americana. James e Myka compartilharam cada detalhe de sua jornada de adoção internacional nas redes sociais, desde as formalidades legais até os desafios que enfrentaram ao longo do caminho.

em 2019 entrevista com desfileMyka refletiu sobre sua decisão de adoção, citando que James inicialmente hesitou sobre isso. Ela contou que viu Huxley, uma criança com necessidades especiais, e não conseguiu mudar de ideia. Segundo Myka, o casal também soube que ele tinha um tumor cerebral. Com o passar dos anos, os vlogs regulares dos Stauffers também começaram a apresentar o novo membro da família, atraindo muita atenção.

No entanto, quando Huxley completou 4 anos, o casal descobriu que o menino não só tinha um tumor cerebral, mas também outros problemas médicos. De acordo com Myka, ela supostamente tinha um distúrbio sensorial e de processamento, foi diagnosticada com autismo nível 3 e sofreu um derrame ainda no útero. Logo, fãs com olhos de águia perceberam rapidamente a ausência de Huxley nos vlogs dos Stauffers no YouTube e rapidamente levantaram suspeitas.

Finalmente, em 2020, Myka e James postaram um vídeo no YouTube, agora excluído, abordando a ausência da criança, citando que ela precisava de cuidados mais especiais dos quais eles desconheciam. (através Pessoas) Os dois afirmaram que tentaram fornecer a Huxley o máximo de atenção e cuidados médicos possível. No entanto, ouvir muitos comentários de profissionais médicos foi “perturbador” para eles.

Portanto, os Stauffers decidiram ceder a custódia de Huxley a outra família, que eles acreditam que cuidará bem dele. Ela também revelou no vídeo que sua nova mãe recebeu treinamento médico, o que a torna a pessoa perfeita. No entanto, a decisão de Myka e James recebeu imensa reação online, já que muitos alegado Eles haviam “abandonado” a criança.

Enquanto isso, alguns acreditavam que o casal havia usado Huxley para monetizar conteúdo. Após críticas massivas à sua decisão, os Stauffers deixaram as redes sociais e pararam de postar vídeos no YouTube. Além disso, Myka compartilhou um desculpe no instagramexpressando o quão inconsoláveis ​​​​eles estavam por terem delatado Huxley. Recentemente, a história dos Stauffers tornou-se tema da série de documentários de Max, An Update on Our Family.