Por que não está no PS5? Status de lançamento do PlayStation explicado

Com entretenimento obsidiano Declarado No caminho para lançar através do Windows Systems e Xbox Series X/S, os fãs levantaram dúvidas se o videogame receber um PS5 Data de lançamento. Um amálgama de estilos na primeira pessoa e na terceira pessoa, o RPG de ação vê os jogadores explorar o mundo diverso de Eora, na tentativa de descobrir o mistério de uma praga devastadora conhecida como flagelo de sonhos. Os jogadores interessados ​​já têm a opção de obter acesso antecipado às plataformas mencionadas acima, o que leva os proprietários do PlayStation 5 para perguntar se eles experimentarão o mesmo serviço no curto prazo.

Aqui há tudo a saber se o jogo chegará ao PS5 a curto prazo.

No momento da redação deste artigo, a Obsidian Entertainment não emitiu planos oficiais para lançar uma versão declarada do PS5.

Ocorrendo no mesmo universo que os pilares da eternidade de 2015, a corrente de videogame Carrie Patel-Hel atualmente funciona como um Xbox e PC exclusivo. Isso se deve à Microsoft que adquire a Obsidian Entertainment em 2018 para produzir jogos para o Xbox Game Studios.

No entanto, vários Xbox exclusivos chegaram ao PlayStation nos últimos tempos, dando aos proprietários do PS5 um raio de esperança de declarar. Por exemplo, o aclamado é de ladrões e o próximo Forza Horizon 5 são os principais exemplos de títulos que expandiram seu escopo da plataforma, incluindo o console de propriedade da Sony.

Além disso, o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, confirmou em uma entrevista anterior com Bloomberg Que sua equipe não pretende bloquear o exclusivo do Xbox para dar o salto para outras plataformas. “Não vejo uma espécie de linhas vermelhas em nosso portfólio que dizem ‘você não deveria”, ele exclamou.

Spencer reiterou esse sentimento em uma entrevista separada com Danny PeñaDizendo: “Na posição em que estou, vejo o hardware como uma parte crítica do que fazemos, não tentando obter os jogos de outros lugares”.

Como tal, é possível que ADOWED obtenha um lançamento do PS5 em um futuro próximo. A Microsoft poderia até acelerar a estréia se o jogo terminar com um retorno decepcionante de vendas no Xbox e PC. No entanto, não há planos oficiais de lançar declarados no PlayStation em 2025 a partir de agora.