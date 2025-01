Por que não há episódio 16 da 7ª temporada de Outlander na sexta-feira, 10 de janeiro

Os espectadores estão curiosos para saber por quê. Outlander Temporada 7 Episódio 16 Não estreou no horário habitual na sexta-feira, 10 de janeiro. O penúltimo episódio, intitulado “Written with My Own Heart’s Blood”, foi ao ar em 3 de janeiro. Mas devido ao último atraso do título final, muitas pessoas não têm certeza se poderão vê-lo na próxima semana ou terão que esperar mais.

Então, aqui estão os detalhes que revelam quando a 7ª temporada de Outlander vai estrear e o motivo de seu atraso repentino.

Por que não há um novo episódio da 7ª temporada de Outlander na sexta-feira, 10 de janeiro

A 7ª temporada de Outlander não exibiu seu novo episódio porque uma cerimônia de premiação ocorreu em 10 de janeiro. Geralmente, os episódios da 7ª temporada de Outlander vão ao ar todas as semanas às 20h (horário do leste dos EUA) na Starz. No entanto, esta semana, a série foi ignorada porque um evento de premiação foi agendado no horário habitual.

No lugar do episódio final da série, a sétima celebração anual da Critics Choice Celebration of Black Film and Television irá ao ar. O horário das 21h é atribuído ao filme de 2023 de Gerard Butler, Avião. No entanto, os fãs de Outlander não precisam se preocupar, pois a série retornará na próxima semana.

Quando sai o episódio 16 da 7ª temporada de Outlander?

O episódio 16 da 7ª temporada de Outlander retornará em 17 de janeiro às 19h horário do leste dos EUA. De acordo com Discurso de telaestá programado para aparecer bem mais cedo no aplicativo, por volta da meia-noite.

O público pode acompanhar o final da temporada, intitulado “One Hundred Thousand Angels”, no Starz. Starz não oferece teste gratuito, portanto, é necessário um plano válido para assistir à série. O plano mensal começa em US$ 2,99. No entanto, os usuários também podem transmitir a série por meio da assinatura do serviço no Hulu e no Amazon Prime Video.

O próximo episódio será um desafio para Claire, que sofreu uma lesão brutal no episódio anterior, que coloca sua vida em risco. Denzell tem a tarefa de realizar a cirurgia para retirar a bala de seu corpo. Resta saber se ele sobrevive ou morre após a perigosa cirurgia.