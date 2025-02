Por que não há um novo episódio de The Voice em 11 de fevereiro?

A voz Temporada 27 Tem sido um interesse de alarme desde o seu início. A jornada dos candidatos a cantores retoma para mostrar seu talento impressionando os treinadores e o público. Enquanto a nova temporada aumenta um nível mais alto em termos de entretenimento, os fãs se perguntam por que nenhum novo episódio foi transmitido na terça -feira. Então, por que não havia um novo episódio para a temporada de voz 27 em 11 de fevereiro de 2025?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cronograma da temporada atual do reality show de canto.

Aqui está por que a voz não emitiu um novo episódio de audição cega em 11 de fevereiro

A voz não emitiu um novo episódio de audições às cegas em 11 de fevereiro devido a uma mudança no calendário.

Como os fãs sabem, o programa costumava lançar novos episódios nas segundas -feiras e às terças -feiras nas temporadas anteriores. No entanto, a 27ª temporada acabou passando por uma mudança de programação. A partir de agora, a voz terá apenas um episódio por semana, que é segunda -feira às 8/7c na NBC. Às terças -feiras, os espectadores não verão a segunda temporada de No Deal Island na NBC. (através NBC)

Os episódios mostrarão audições às cegas para seleções de competidores. Por outro lado, os fãs podem receber novos episódios nas terças -feiras durante shows ao vivo. No entanto, uma atualização sobre esse desenvolvimento estará disponível nos dias mais próximos da grande final da 27ª temporada. O fim está programado para maio. Até então, o calendário do programa permanece o mesmo com novos episódios que foram lançados apenas na segunda -feira.

A temporada 27 de voz é organizada por Carson Daly, que está lá desde a primeira temporada. Os treinadores que retornam são Michael Bubblé, John Legend e Adam Levine. Por outro lado, a cantora e cinco vezes nomeada para o Grammy Kelsea Ballerini Award faz sua estréia como nova treinadora.