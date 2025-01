Por que não há um novo episódio ousado em 1º de janeiro? Data de retorno revelada

Os fãs estão esperando ansiosamente O ousado e o belo O novo episódio de 1º de janeiro de 2025 ficou intrigado com sua ausência. A amada novela da CBS, que vai ao ar desde 1987, é conhecida por seu drama emocionante centrado na glamorosa família Forrester. Mas por que não houve um novo episódio e quando o show retornará?

Sem mais delongas, vamos explorar o máximo de detalhes possível sobre o futuro do programa.

Por que The Bold and the Beautiful não exibiu um novo episódio em 1º de janeiro de 2025

Devido aos feriados de Ano Novo, Bold and the Beautiful não exibiu um novo episódio em 1º de janeiro de 2025.

Com o início do novo ano em 1º de janeiro de 2025, a equipe por trás de The Bold and the Beautiful decidiu dar um hiato de um dia na exibição de novos episódios. Não só isso, mas até mesmo o elenco impressionante do show agradeceu de todo o coração aos seus telespectadores através de um Vídeo do InstagramDesejo a todos um Feliz Ano Novo espetacular. Embora alguns telespectadores tenham ficado preocupados com a interrupção, são férias rotineiras.

Para alguns fãs, esse intervalo dura apenas um dia, mas os da Costa Oeste terão que esperar dois dias porque o show foi adiado na véspera de Ano Novo devido à cobertura do Sun Bowl da CBS. Para manter vivo o entusiasmo de seu público, The Bold and the Beautiful decidiu retransmitir o episódio que foi ao ar originalmente em 22 de novembro de 2023 para 1º de janeiro de 2025.

Quando The Bold and the Beautiful retornará com um novo episódio?

The Bold and the Beautiful finalmente retornará em 2 de janeiro de 2025 e exibirá seus episódios.

Após o intervalo de Ano Novo, o programa retomará sua programação regular e oferecerá episódios diários repletos de drama e entretenimento emocionantes para todos. Os fãs podem esperar uma história incrivelmente intensa que começa exatamente de onde o último episódio parou.