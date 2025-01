Por que não haverá episódios policiais, bombeiros ou médicos de Chicago em 15 de janeiro de 2024

São novos episódios de Polícia de Chicago, Chicago Fire e Chicago Med na NBC em Quarta-feira, 15 de janeiro? Os fãs da franquia Chicago estão ansiosos para saber se poderão ver o episódio 10 de seus três programas favoritos. Chicago PD, Fire e Med concentram-se em eventos que acontecem nas três grandes instalações públicas de Chicago.

Sem mais delongas, aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o décimo episódio de cada uma dessas séries da franquia Chicago.

Há um novo episódio de Chicago PD, Fire and Med esta noite?

Não, não há novos episódios de Chicago PD, Fire e Med na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Os episódios dos três programas da franquia Chicago geralmente aparecem às quartas-feiras. No entanto, a NBC decidiu não transmitir os episódios finais desses programas em 15 de janeiro. Isto porque o atual presidente dos EUA, Joe Biden, fará o seu discurso de despedida aos cidadãos, que será transmitido em direto.

É quando Chicago PD, Fire e Med irão ao ar o episódio 10 de suas temporadas finais

O episódio 10 da 12ª temporada do Departamento de Polícia de Chicago irá ao ar na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 22h (horário do leste dos EUA), após o intervalo desta semana. Além disso, o episódio 10 da 10ª temporada de Chicago Med e o episódio 10 da 13ª temporada de Chicago Fire irão ao ar na mesma data às 20h ET e 21h ET, respectivamente.

Além disso, é relatado que a pausa feita devido à transmissão do discurso de despedida de Biden não afetará o One Chicago. É um evento crossover de três horas de todos os três programas que irá ao ar em 29 de janeiro.

Em 15 de janeiro, a NBC transmitirá reprises de episódios anteriores de Chicago PD, Chicago Fire e Chicago Med. Os espectadores poderão assisti-los após o término do discurso do Presidente dos Estados Unidos.