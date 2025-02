Por que nenhum novo episódio de Watson será transmitido hoje à noite na CBS

Curioso por que CBS ‘ Watson não está emitindo um Novo episódio essa noite? Os fãs do drama médico inspirados em Sherlock Holmes, estrelado por Morris Chestnut, podem estar se perguntando sobre o atraso inesperado em Episódio 2. Com sua emocionante mistura de trabalho de detetive e medicina de alto risco, Watson já causou uma intriga, o que faz sua ausência avisar.

Então, vamos quebrar por que a CBS está deixando de lado no episódio 2, como a mudança de cronograma pode afetar o impulso do programa e o que significa fazer com que a série avançasse.

Aqui está por que a CBS não emitirá um novo episódio de Watson hoje à noite

A CBS não emitirá um novo episódio de Watson hoje à noite devido a conflitos de programação.

O Grammy Awards será transmitido em 2 de fevereiro, seguido pelo Super Bowl em 9 de fevereiro. Esses principais eventos televisionados podem reduzir o público para a nova série de drama médico. Portanto, a decisão de adiar o segundo episódio garante que Watson não compete com essas transmissões altamente antecipadas.

Por estrategicamente incrível o retorno do programa, a CBS provavelmente tem como objetivo manter um alto compromisso do público e capitalizar a forte liderança fornecida por outros programas estabelecidos à noite, como Tracker e The Equalizer.

Quando o episódio 2 de Watson será transmitido na CBS?

O episódio 2 de Watson será transmitido no domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 21:00 ET na CBS.

Isso marca o início oficial do cronograma regular do programa após sua estréia em 26 de janeiro, que foi transmitida após o jogo do campeonato da AFC às 22:00 ET. Embora uma lacuna de três semanas entre os episódios seja incomum, ele permite que a CBS apresente Watson a um público amplo.

O programa se estabelecerá em uma programação semanal depois disso. Além disso, sua localização entre dois dramas de sucesso, um rastreador às 20h e o empate às 22h, mostra a confiança da rede em seu sucesso.

Espaço O retorno do episódio 2 de Watson cria antecipação do público e aumenta o zumbido. O atraso também impede o programa de competir com dois dos maiores eventos de televisão ao vivo do ano. Com um horário de domingo à noite, Watson tem uma grande oportunidade de aumentar seu público nas próximas semanas.