Por que o algoritmo escolhe Camille Sims em vez de Robert na 2ª temporada de Silo?

Silo Temporada 2 chegou ao fim depois que o episódio final começou a ser transmitido na Apple TV + em 17 de janeiro. Não apenas conclui vários tópicos importantes da trama, mas também configura a terceira temporada, que foi anunciada oficialmente em dezembro de 2024. Um dos principais desenvolvimentos que acontecem no final envolve Camille Sims, seu marido Robert, e sua interação com o Algoritmo misterioso. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Veja por que o algoritmo escolheu Camille em vez de Robert Sims no final da 2ª temporada de Silo

No final da 2ª temporada de Silo, o algoritmo diz a Robert para deixar o cofre com seu filho. Quando o faz, ele deixa Camille sozinha com o algoritmo. É aqui que o episódio termina, deixando a 3ª temporada para representar potencialmente o que acontece a seguir. No entanto, quem conhece os livros de Hugh Howey, que inspiraram a série, saberá exatamente o que acontece no cofre depois que Robert e seu filho vão embora. O algoritmo (spoilers à frente)) escolhe Camille como nova diretora de TI, após a morte de Bernard.

Notavelmente, o final não mostra particularmente o corpo de Bernard, embora dadas as circunstâncias e o que está nos livros, seu destino esteja praticamente selado na série. A interação mencionada de Camille e Robert com o algoritmo também sugere o fato de Bernard ter falecido. Será interessante ver o impacto que essas mudanças terão na dinâmica entre Camille e seu marido. Robert queria desesperadamente ser o próximo chefe de TI depois de Bernard, e perder essa oportunidade para sua esposa influenciará suas ações no futuro.

Em última análise, o algoritmo parece ter escolhido Camille em vez de Robert devido a certas qualidades inerentes que o primeiro parece possuir. Infelizmente para Robert, ele provou repetidamente que, embora seja bom em seu trabalho atual como carrasco, o cérebro da operação tem que ser outra pessoa. Camille mostrou no episódio 9 que é ambiciosa e implacável e que entende as pessoas muito melhor que o marido. Além disso, é improvável que sua seleção acione o protocolo Safeguard. No entanto, do jeito que as coisas estão agora, Camille tem um caminho difícil pela frente por causa de Juliette e sua influência nas pessoas.