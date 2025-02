Por que o Capitão América 4 eliminou sua fanfarra de abertura da Marvel?

Capitão América: Brave Novo Mundo Apresenta a interpretação de Sam Wilson (Anthony Mackie) do Capitão América na tela grande depois que a história da versão de Steve Rogers (Chris Evans) chegou ao fim. O filme parece estar a caminho de ser um sucesso de bilheteria, embora as respostas críticas que você recebeu muito a desejar. O filme também se separa da longa tradição do MCU da fanfarra da Marvel no início dos créditos iniciais, o que faz os fãs se perguntarem sobre o motivo por trás disso.

Aqui está por que a abertura do Capitão América 4 não teve uma fanfarra da Marvel

A razão exata por trás da decisão da Marvel de não incluir fanfarra nos créditos iniciais do Capitão América 4 não é clara. Em particular, a fanfarra da Marvel é o segmento em que as páginas de quadrinhos da Marvel aparecem na tela. Tornou -se uma característica constante nos projetos da MCU ao longo dos anos. Apesar disso, Capitão América: Bravos Créditos de Abertura do Novo Mundo não têm, e a Marvel ainda não forneceu nenhuma explicação.

Uma razão para a omissão da fanfarra pode ser potencialmente que deve denotar uma mudança substancial na franquia no futuro. De fato, a interpretação de Wilson como Capitão América na tela grande sublinha uma nova era no MCU. Existe a possibilidade de que o Brave New World seja apenas o primeiro filme que não apresenta fanfarra, e os projetos que surgem depois que farão o mesmo.

Uma coisa é segura: a omissão é deliberada. Também pode significar a natureza restrita da narrativa do filme. Ao contrário de outros projetos na fase atual do MCU, o Brave New World não explora necessariamente o multiverso. Em vez disso, ele se concentra em contar uma história mais arraigada. Talvez a aparência semi-padrão da trama fosse acentuada, assim como o efeito dos holofotes da Marvel no Disney+. Pode ser que, quando um projeto da MCU aprofunda a narrativa da variante novamente, a fanfarra retornará.

No entanto, essas são especulações e ainda precisam receber oficialmente uma explicação para a omissão da fanfarra da Marvel no filme.