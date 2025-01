Por que o episódio 7 de Dexter: Original Sin não será lançado esta semana na sexta-feira

Dexter: o pecado original atraiu atenção desde seu lançamento ao continuar a emocionante vida do serial killer fictício, Dexter Morgan. Desta vez, porém, o foco está em sua juventude, antes de se tornar um assassino vingativo e de sangue frio. Embora a série tenha mantido o interesse do público, haverá uma surpreendente ausência de um novo episódio nesta sexta-feira. Então, por que o episódio 7 de Dexter: Original Sin não vai ao ar na sexta-feira?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o caos mais recente em torno da série de suspense e mistério.

Veja por que Dexter: Original Sin Episódio 7 não será lançado na sexta-feira, 17 de janeiro

Dexter: Original Sin Episódio 7 não será lançado na sexta-feira, 17 de janeiro, devido a um hiato no programa. (através certo)

Há uma confusão significativa entre os fãs de que o sétimo episódio do programa não será lançado na próxima sexta-feira. Muitos começaram a especular sobre os motivos do atraso, mas não há com o que se preocupar. O atraso se deve a um recesso previsto desde o início. Portanto, não haverá novo episódio no dia 17 de janeiro de 2025 e os fãs terão que esperar um pouco mais pela próxima edição do show.

Quando Dexter: Original Sin Episode 7 será lançado na Paramount + e Showtime?

O sétimo episódio de Dexter: Original Sin será lançado em 24 de janeiro de 2025 na Paramount Plus.

Embora os fãs estejam decepcionados com o atraso, a espera não será tão longa. O sétimo episódio do programa, The Big Bad Body Problem, estreará na próxima sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Em seguida, estreará no Showtime no domingo, 26 de janeiro às 22h.

Além disso, não haverá interrupções e o programa continuará lançando seus episódios conforme cronograma planejado. O Episódio 8 e o Episódio 9 seriam lançados em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024, respectivamente. Finalmente, o final da temporada chegará em 14 de fevereiro de 2025.

O elenco de estrelas de Dexter: Original Sin apresenta Patrick Gibson, Molly Brown, Christian Slater, Christina Milian e muitos outros em papéis importantes.