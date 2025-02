Por que o ex -NFL Chris Kluwe foi preso? Prisão explicada

Ex -jogador da NFL Chris Kluwe foi preso após um protesto em um Reunião do Conselho da Cidade de Huntington Beach. Ele expressou uma forte oposição a um “Mapa“A placa é mostrada em uma biblioteca pública. Ele fez fortes comentários contra a decisão, o que levou a um confronto. Isso finalmente levou à eliminação de Kluwe da reunião e prisão.

Há mais detalhes da prisão de Chris Kluwe e comentários anti-magnificadores.

O ex -jogador da NFL Chris Kluwe foi preso durante uma reunião da cidade da cidade de Huntington Beach, enquanto protestou por uma controversa placa “mágico” que foi exibida em uma biblioteca pública.

Conhecida por seu ativismo aberto, o ex -jogador do Minnesota condenou o slogan como uma declaração política e descreveu o movimento Maga como extremista. Sua manifestação, que envolveu se mover em direção ao conselho em uma lei de “desobediência civil pacífica”, levou à sua prisão.

Kluwe criticou a placa durante seu discurso. Ele disse: “Maga significa tentar apagar as pessoas trans da existência. Maga significa re-assinar e racismo. Maga significa censura e proibições de livros. fora da reunião.

As autoridades acusaram Kluwe de perturbar uma assembléia, de acordo com a cidade preso. Ele foi preso por quatro horas antes de ser convocado e liberado. Falando mais tarde, ele enfatizou que seu protesto era aumentar a conscientização. Ele disse Registro OC“Foi feito para que as pessoas que estão observando e as pessoas que eles verem entendem que isso é importante o suficiente para ser preso”.

Kluwe expressa há muito tempo sobre seu ativismo. Ele jogou pelo Minnesota Vikings de 2005 a 2012. Ele apareceu anteriormente nas manchetes por suas críticas à NFL e seu apoio aos direitos LGBTQ+.