Por que o fantástico Sr. Powers está escondido no trailer Fantastic Four

O progresso oficial do progresso para Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos Finalmente chegou, mas a exposição dos poderes do fantástico Mr .. O trailer tratou os fãs com visuais interessantes dos poderes de todos os quatro membros fantásticos, exceto seu líder, o brilhante cientista Reed Richards. Os fãs da Marvel estavam ansiosos para ver o Sr. Fantastic de Pedro Pascal, usa suas habilidades elásticas. No entanto, eles expressaram sua decepção por não ver Reed mostrar seus super poderes no trailer.

Aqui está tudo o que sabemos sobre por que os poderes do Fantastic Mr. Fantastic Four: First Steps ‘está faltando.

Por que o trailer Fantastic Four: The First Steps mostrou os poderes do fantástico Sr.

Existem várias razões pelas quais a Marvel poderia ter deixado de lado os poderes do fantástico Sr. dos Quartos Fantásticos: os primeiros passos. Primeiro, é muito possível que o trabalho de pós -produção no filme não esteja completamente completo. Portanto, o estudo pode precisar de mais tempo para obter as imagens de seus poderes icônicos de alongamento para a camisa. A última coisa que a Marvel Studios precisa é a elasticidade do Sr. Fantastic, vestindo o Jankky na tela devido ao pobre VFX.

Em segundo lugar, também é possível que o estudo deixe os poderes do trailer de propósito, garantir que os fãs obtenham o primeiro olhar sobre sua capacidade no próprio teatro. Muitos especulam que isso também pode ter a ver com o enredo do filme. Como Reed pode se sentir responsável por como sua família foi afetada pela fatídica missão do espaço sideral, ele poderia ter decidido usar seus poderes mal por culpa. Mas, se essa teoria for verdadeira ou não, será revelada em 25 de julho de 2025, quando o filme chegar aos cinemas.

The Fantastic Four: Os primeiros passos servem como o 37º filme do MCU, dirigido por Matt Shakman. Situado no retro-fouturista de 1960, o filme segue o grupo de super-heróis titulares enquanto luta contra vilões cósmicos, como Galactus e Silver Surfer. A primeira estrela do passo em Pedro Pascal como Reed Richards e Vanessa Kirby como sua esposa Sue Storm, também conhecida como a Mulher Invisível. Joseph Quinn assume o papel de Johnny Storm ou da tocha humana, enquanto Ebon Moss-Bachrach interpreta Ben Grimm, também conhecido como a coisa.