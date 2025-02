Por que o Japanese Curry é uma opção culinária interessante para os empreendedores?

Yakarta, vivo – A culinária japonesa se tornou uma parte inseparável da vida dos indonésios. Vários pratos típicos de países de cerejeira, como sushi, ramen e curry, são cada vez mais facilmente em restaurantes e cozinhas domésticas.

Entre essas eleições, o curry japonês é um dos mais populares graças a uma mistura de especiarias ricas em um sabor suave, o que o torna o favorito em várias ocasiões. Mova -se ainda mais.

Além de ser um prato doméstico popular, o Curry japonês também abre oportunidades comerciais para a indústria culinária. Com o desenvolvimento do setor de alimentos, muitos atores comerciais buscam inovação na apresentação de menus que podem atrair a atenção do consumidor. O curry japonês oferece flexibilidade na submissão e facilidade de apresentação, para que se torne uma opção interessante para empreendedores culinários que desejam enriquecer sua variedade de pratos.

https://www.youtube.com/watch?v=9ayrr4ellnc

Para apresentar ainda mais a casa de Curry japonês à comunidade em geral, a PT House e a Vox Indonésia participaram novamente da Exposição Internacional de Alimentos e Bebidas, Sial Interfood 2024. O evento que ocorreu em Jiexpo Kemayoran, Yakarta, do dia 13 de 16 de novembro, 16 de novembro, 2024, 2024 foi o quinto evento para a empresa mostrar seu produto mais alto. Essa participação também atraiu com sucesso a atenção dos visitantes, dentro e fora do país.

Como uma das maiores exposições da Indonésia, o Sial Interfood apresenta milhares de atores na indústria de alimentos e bebidas de vários países. Com uma empresa para o formato da empresa (B2B), este evento é um fórum estratégico para a PT House e a Vox Indonésia para mostrar produtos naturais com base em especiarias que são seguras para o consumo de vários grupos.

Dewi Febrina Iriani, marca e marketing da PT House e Vox Indonésia, expressou seu entusiasmo pela presença de sua empresa nesta exposição.

“Damn Interfood é uma oportunidade extraordinária para expandirmos o escopo do mercado e alcançar novos clientes, de dentro e fora do país. Muitos visitantes estrangeiros estão interessados ​​em nossos produtos e planejam levá -los ao seu país de origem. Isso mostra que o japonês A Curry House tem um grande potencial para ser aceito em todo o mundo “, disse ele.

Na casa japonesa Curry House Cabina, os visitantes têm a oportunidade de ver demonstrações de culinária e experimentar pratos autênticos de curry japonês. Com essa abordagem, a PT House e a Vox Indonésia esperam inspirar negócios culinários enquanto introduzem a singularidade do curry do Japão a mais pessoas.

A exposição participou de 969 expositores de 25 países e visitou por mais de 93 mil pessoas por quatro dias. A participação da Casa Japonesa de Curry também conseguiu atrair a atenção dos empreendedores locais e dos possíveis compradores de vários países. Este produto tem uma grande apreciação graças ao seu sabor único e ao uso de ingredientes naturais que são de qualidade garantida.

“Acreditamos que o Sial Interfood 2024 é uma grande oportunidade para introduzir o sabor distinto do curry japonês que é rico em especiarias para o mundo, além de construir uma rede com parceiros comerciais que têm uma visão semelhante para apoiar alimentos saudáveis ​​e sustentáveis Tendências “, disse Dewi.