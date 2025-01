Por que o líder criou novos jogos para a 2ª temporada do Squid Game

o tão esperado Jogo de lula Temporada 2 conquistou o mundo graças à sua fascinante história com novos personagens e novos jogos. Fãs que se divertiram com tudo agora se perguntam por quê Frontman, Também conhecido como jogador 001 (Lee Byung-hun), decidiu mudar todos os jogos. Além disso, a pergunta que todos fazem é: Será que Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) superará esse grande revés em seus planos e sobreviverá?

Aqui está tudo o que os espectadores precisam saber sobre por que Front Man criou novos jogos na 2ª temporada do Squid Game.

Por que o Front Man criou novos jogos para a 2ª temporada do Squid Game?

O líder decidiu mudar os jogos na segunda temporada para frustrar o plano de Gi-hun de interromper os jogos anuais e se vingar dos criadores.

Na primeira temporada, os telespectadores aprendem que os jogos anuais são apenas uma forma de entretenimento para bilionários ricos. Todos os anos, pessoas podres de ricos assistem aos jogos vestidos como VIPs e observam os jogadores por trás de câmeras escondidas. Às vezes eles até apostam a favor e contra alguns jogadores.

Quando Gi-hun descobre o motivo vil por trás da morte de tantas pessoas inocentes, ele assume como missão parar os jogos. Portanto, na 2ª temporada, ele consegue convencer o líder a deixá-lo participar do jogo novamente, para que ele possa derrubá-los por dentro.

Porém, o líder está dois passos à frente e decide participar do jogo ele mesmo como Jogador 001. Sabendo que Gi-hun tentaria sabotar os jogos, ele os muda de forma inteligente. O plano original do primeiro é ajudar o maior número de pessoas possível, graças ao seu conhecimento prévio dos jogos. Mas no momento em que você percebe que todos os jogos mudaram depois do Red Light e do Green Light, você não tem mais vantagem.

Embora Gi-hun espere que o segundo jogo seja o infame Desafio Dalgona, acaba sendo o Pentatlo de Seis Pernas. Assim, mesmo depois de confessar aos restantes jogadores que é o anterior vencedor do jogo e também de dar conselhos aos seus aliados sobre o jogo de Dalgona, tudo acaba por ser em vão. Portanto, o plano do líder de se infiltrar como Jogador 001 e mudar os jogos funciona, tirando Gi-hun do caminho.