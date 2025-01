Querendo saber por que Broche Marvel foi proibido e não está mais acessível nos Estados Unidos? Este amado jogo de cartas digital, com personagens icônicos da Marvel, surpreendeu os fãs com seu súbito desaparecimento. Conhecido por suas batalhas rápidas e jogabilidade estratégica, Marvel Snap rapidamente se tornou um favorito entre jogadores de todo o mundo.

Vamos nos aprofundar nos detalhes da proibição, suas implicações para os jogadores americanos e se há esperança para o jogo. retornar.

Por que o Marvel Snap foi banido nos EUA?

Os Estados Unidos baniram o Marvel Snap devido aos seus laços com a ByteDance, a empresa por trás do TikTok.

O governo dos EUA aprovou recentemente leis direcionadas aos aplicativos ByteDance, citando preocupações sobre segurança nacional e privacidade de dados (via Forbes). A subsidiária da ByteDance, Nuverse, publica Marvel Snap.

O jogo foi desenvolvido pela Second Dinner, mas foi banido devido à sua conexão com o ByteDance. Os usuários dos EUA que tentam acessar o Marvel Snap agora veem uma mensagem informando que ele está temporariamente indisponível. Esforços estão em andamento para restaurar o acesso.

O Marvel Snap poderia retornar como TikTok?

O possível retorno do Marvel Snap depende das negociações da ByteDance com o governo dos EUA. Tal como visto no caso do TikTok, as discussões para a reintegração podem envolver o cumprimento das regulamentações dos EUA, mudanças de propriedade ou maior transparência em relação à segurança dos dados.

Até que tais negociações sejam bem-sucedidas, o Marvel Snap permanecerá inacessível aos usuários dos EUA. No entanto, o precedente sugere que se o TikTok puder encontrar uma solução, outros aplicativos relacionados ao ByteDance, como o Marvel Snap, poderão seguir o exemplo. Embora o cronograma para tais desenvolvimentos seja incerto, os fãs continuam esperançosos com o retorno do jogo.

A proibição deixou os entusiastas do Marvel Snap desapontados, especialmente devido à sua popularidade e sucesso financeiro. Entretanto, os fãs estão a explorar alternativas ou a utilizar VPNs para contornar as restrições, embora tais medidas não sejam oficiais e possam não ser uma solução a longo prazo.

À medida que as negociações continuam, o futuro da Marvel Snap nos EUA está em jogo, intimamente ligado a negociações políticas e económicas mais amplas em torno das operações globais da ByteDance.