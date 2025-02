Por que o programa de Joy Reid foi cancelado pelo MSNBC?

Muitos espectadores se perguntam por que Msnbc Ele decidiu cancelar La Reideut, um programa que tem sido um elemento básico na rede desde 2020, cobrindo notícias e eventos políticos atuais. Com uma nova liderança, a rede está fazendo ajustes em sua linha de programação.

Se você está curioso para saber por que o programa Joy Reid foi cancelado, aqui está tudo o que sabemos.

Razão por trás do cancelamento do programa Joy Reid

O MSNBC está passando por um importante choque de programação, que inclui o cancelamento do relé, The Night Show, apresentado por Joy Reid. Embora a rede ainda não tenha publicado uma declaração oficial, os relatórios confirmam que o episódio final de Reid será emitido nesta semana. A decisão faz parte de mudanças estratégicas mais amplas sob a nova liderança do MSNBC.

Desde 2020, La Reideout tem sido uma parte essencial do alinhamento do MSNBC, com discussões políticas e entrevistas de alto perfil. No entanto, nos últimos meses, o programa lutou com notas de declínio. De acordo com Fox NewsEm fevereiro de 2025, o programa teve uma média de 973.000 espectadores, uma queda significativa dos 1,3 milhão de espectadores que se depararam em fevereiro de 2024. Sob o presidente da nova rede de Rebecca Kutler, o MSNBC está fazendo mudanças estratégicas, incluindo a substituição das 19:00 do REID por Um novo programa de painel de estilo de estilo de estilo. O novo show será organizado por Symone Sanders-Towsend, Michael Steele e Alicia Menéndez, que atualmente co-organizam o fim de semana.

O cancelamento do programa REID é apenas uma das várias alterações de programação no MSNBC. Sob Rebecca Kutler, a rede está fazendo ajustes adicionais através de seus horários, fim de semana e cronograma estelar. Os relatórios sugerem que Alex Wagner, que já foi apresentador da posição das 21h, não retornará à sua programação habitual. Enquanto isso, o ex -secretário da Casa Branca, Jen Psaki, está sendo considerado para um papel expandido com mais ar.

Essas mudanças são produzidas após a recente saída do ex -presidente da MSNBC, Rashida Jones, com Rebecca Kutler agora intervindo para liderar a próxima fase da rede. À medida que o MSNBC continua a reestruturar, são esperadas mais mudanças de programação no horário de trabalho e no fim de semana.