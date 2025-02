Por que o ‘roubo vermelho’ da energia renovável está pronta para subir sob Trump

AUSTIN, Texas – Mesmo quando o presidente Trump reduz o apoio à energia eólica e solar, outra fonte de energia renovável está encontrando um favor inesperado sob sua segunda administração.

No início de fevereiro, o recém -confirmado secretário de energia Chris Wright chamado energia geotérmicaque usa o calor subterrâneo para gerar calor e eletricidade limpos, como uma das principais áreas para a investigação e desenvolvimento do departamento.

E os defensores geotérmicos veem as próprias promessas de Trump de “Pierce, Pierce”, mesmo que pretenda extrair o calor da terra.

O setor ainda está “10 a 15 anos” atrás de onde estão a energia eólica e solar, e a criação de capital é difícil, disse ele ao Hill, o diretor executivo da empresa geotérmica Sage GeoSystems.

Mas agora, à medida que o impulso cresce e o dinheiro começa a chegar, ele disse: “Será a década de geotérmica”.

Com o apoio político bipartidário por trás de seus esforços e dispara a demanda de energia dos data centers que reforçam o mercado potencial de suas ofertas, a indústria geotérmica está ficando empolgada.

Os proponentes geotérmicos entrevistados por Hill argumentam que em breve poderá oferecer aquecimento, resfriamento e eletricidade de uma forma que combina os aspectos baratos e livres da contaminação da energia eólica e solar combinados com a segurança a pedido de combustíveis fósseis.

Segundo eles, essas vantagens tornam a indústria particularmente localizada para ajudar a atender à demanda por novos data centers, que exigem grandes quantidades de eletricidade para executar e esfriar seus servidores: um novembro O estudo da McKinsey encontrou Essa demanda por eletricidade do data center quadruplica para o final da década, o que requer eletricidade adicional quase igual a toda a energia que o estado do Texas usou em 2024.

Por um lado, eles apontaram, a energia geotérmica é quase tão abundante quanto a energia solar. No ano passado, a Agência Internacional de Energia (IEA) Eu descobri que há o suficiente Calor acessível dentro da Terra para aumentar a demanda por eletricidade global em um fator 140.

Também pode ocorrer de forma mais consistente. As plantas geotérmicas, em média, eram 75 % do tempo em 2023, de acordo com a AIE, muito mais que a energia solar.

Ao contrário dos combustíveis fósseis, o principal contribuinte para as emissões globais, a energia geotérmica também oferece aquecimento, resfriamento e eletricidade sem aquecer o planeta ou liberar toxinas no ar.

O abraço do governo Trump para a geotérmica é um lado estranho em uma era de Registro de calorJamie Beard, do Projeto Geotérmico do Grupo de Defesa, argumentou o Projeto Innerspace. Se o movimento climático “quer jogar em mãos sobre o que perdemos”, já que Trump se vira contra os objetivos climáticos do governo Biden, disse ele, então a aceitação da geotérmica entre os republicanos “é algo que você pode agarrar”.

No curto prazo, a barba prevê uma viagem difícil para a indústria geotérmica: poderia perder o acesso a créditos tributários da Lei de Redução da Inflação se forem forem fornos os esforços republicanos para reduzi -los, em sua totalidade ou em parte,. E a maioria dos programas geotérmicos federais está no Escritório de Eficiência Energética e Energia Energética do Departamento de Energia e Energia Renovável, um objetivo potencial de uma administração de combustível profundo que que

Mas, no médio prazo, Beard disse que era “cautelosamente otimista” que “a geotérmica brilhará sob Trump”, uma atitude amplamente compartilhada por empreendedores geotérmicos.

Muitos estavam provisoriamente empolgados com a escolha de Trump, apontando sua profunda experiência, como chefe da Liberty Energy Oil Services Company, com perfuração de petróleo e gás, que tem uma sobreposição significativa com a tecnologia geotérmica. Embora geralmente focado em petróleo e gás, a Wright Company, Liberty Energy, investiu US $ 10 milhões na startup geotérmica com sede na Houston Fervo Energy.

Wright “quer liberar o poder da carga básica, e acreditamos que a geotérmica realmente se encaixa no projeto de lei”, disse Charlotte “Coco”, que dirige o desenvolvimento de políticas e empresas para a startup geotérmica de quaise.

Outros viram esperança no anúncio de Trump de um novo “Conselho Nacional de Energia”, sendo liderado pelo secretário do Interior Doug Burgum, que cercaria toda a cadeia de suprimentos de energia, da permissão à produção e distribuição, com um centro baixo.

“Para a geotérmica, isso é potencialmente enorme”, escreveu Beard à colina. A maioria das rochas mais populares e acessíveis do país fica no oeste, quase metade das quais é federal. Nessas regiões, a “burocracia” fez de projetos geotérmicos um “trabalho”, disse ele.

Grande parte da energia na geotérmica está atualmente em Houston, Texas, o local da maior força de trabalho da indústria do petróleo e do país e a casa de milhares de milhões em capital energético. Muitos gigantes do petróleo agora têm divisões geotérmicas e o Texas lidera novas empresas.

Muitas coisas estão acontecendo no estado, mesmo os especialistas do setor lutam para acompanhar o que está acontecendo, disse Matt Welch, da Texas Geothermal Energy Alliance, o grupo comercial local da indústria.

Em dezembro, por exemplo, Fervo, a empresa em que a Liberty Energy investiu, anunciou que havia levantado Mais de um quarto de bilhão de dólares Em uma única rodada de fundos, levando seu capital a mais de meio bilhão de dólares.

Uma vez considerado muito caro e geograficamente limitado, dependente de raros sistemas de rega subterrâneos naturalmente aquecidos, agora a geotérmica está sendo reinventada usando técnicas de perfuração pioneira nos campos de petróleo, como o xisto bituminoso da águia no sul do Texas e o xisto de Barnett da área de Dallas, Duas das terras de teste originais do boom do país e do gás no país.

Empresas de Houston, como Fervo, Sage GeoSystems e Quaise, estão testando novos métodos para explorar o calor subterrâneo dos EUA.

A Fervo, a primeira empresa a aplicar fracking à geotérmica, tem um acordo com o Google para fornecer 115 megawatts de energia limpa para a grade de queda de neve até 2026.

“Não acreditamos que o mundo seja impulsionado apenas pela geotérmica porque, você sabe, o mundo nunca foi impulsionado apenas por um recurso energético”, disse o presidente executivo de Fervo, Tim Latimer, The Hill, no ano passado.

Mas ele acredita que, em meados do século, a rede pode ser 80 % solar, com os 20 % restantes oferecidos pela geotérmica, servindo como a “espinha dorsal da carga base a um tipo de rede flexível e funcional”.

Enquanto isso, a Sage levantou US $ 35 milhões em dezembro e acaba de terminar a construção de uma bateria de pressão do protótipo no sul do Texas, uma nova forma de armazenamento de energia que usa cavidades subterrâneas para armazenar energia gerada por fazendas solares ou moinhos de vento.

A SAGE também assinou um acordo com a Companhia de Tecnologia da Meta para fornecer 150 megawatts de eletricidade geotérmica a um data center da empresa até 2027, o maior acordo assinado para um projeto a leste das montanhas rochosas geologicamente ativas.

Depois, há Quaise, outra empresa baseada em Houston que arrecadou quase US $ 100 milhões. Seu fundador deseja usar feixes de microondas para vaporizar a rocha que, a 500 graus Celsius (aproximadamente 1000 graus Fahrenheit), derreteria exercícios convencionais.

Como essa tecnologia também reduziria significativamente o tempo e, portanto, o custo de perfuração do nordeste, onde um tipo de calor utilizável para eletricidade é inacessível sob milhas de rocha velha e fria.

Em uma demonstração de janeiro para jornalistas e investidores, os engenheiros de quaise brilhavam um feixe de lanterna em um bloco de basalto do tamanho de uma caixa de sapatos e derreteu um buraco de duas polegadas. A empresa diz que a tecnologia pode ser carregada em plataformas de perfuração padrão.

O apoio da administração ajuda a geotérmica além do ponto em que é teoricamente abundante, mas “muito caro”, disse Taff ao The Hill.

“Precisamos reduzir esse custo”, disse ele. O apoio republicano, particularmente em um setor que depende do capital e do conhecimento da indústria de combustíveis fósseis, ajuda a “levar ao setor a ponto de podermos ser competitivos em custos com outras formas de geração de eletricidade”.

A barba teme que o risco geotérmico se torne partidário e, finalmente, o escrutínio regulatório significativo é eliminado ou na frente de uma administração futura. Em uma entrevista ao The Hill no ano passado, ele alertou que o lugar do “trampolim de energia renovável” como um terreno neutro na política energética americana, o local de um tipo de comunidade verdadeira que é cada vez mais estranha, seria chave para o seu sucesso.

Mas foi também, ele disse, um ativo que poderia ser facilmente desperdiçado.

“Aqui está o meu medo: realizamos os próximos dois anos com um congresso republicano e um presidente geotérmico republicano se torna uma bandeira republicana, juntamente com gás natural e petróleo, certo? E então, assim que houver uma mudança no Congresso Ou administração, geotérmica é abandonada ”, afirmou.

Em um esforço para evitar essa possibilidade, o Grupo da Beard está apresentando uma série de reuniões que reúnem representantes da esquerda e da direita, o grande movimento de petróleo e clima, em um esforço para garantir o futuro da tecnologia “carregando para todos.

Taff ofereceu uma vista mais rosa. “A eletricidade é o grande equalizador, certo?” Ela disse.

“Todo mundo precisa de eletricidade barata. E se a geotérmica pode trazer isso, não consigo ver por que não será suportado nos dois lados do salão.

