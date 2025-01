Por que o som RFK Jr. tem uma voz rouca? A disfonia espasmódica explicou

Robert F. Kennedy Jr. (RFK) Hoarse O som chamou a atenção, especialmente durante suas recentes aparições públicas. Embora muitos tenham notado essa qualidade única, a causa por trás dela é uma condição médica conhecida como disfonia espasmódica.

Neste artigo, exploraremos o que é a disfonia espasmódica e como a voz de Kennedy afeta.

Por que a RFK Jr. soa assim?

A voz do RFK Jr., que muitos poderiam ter notado ao longo dos anos, tem uma qualidade distinta e rouca que causou curiosidade. A causa desse som único é a disfonia espasmódica, uma condição neurológica rara que causa espasmos involuntários nos músculos responsáveis ​​pelo controle de cordas vocais. Isso resulta em uma voz que pode parecer rouca, instável e às vezes difícil de entender.

Kennedy, que vive com essa condição há anos, discutiu abertamente os desafios que apresenta. Em um 2023 Entrevista com notíciasEle explicou que sua voz já foi forte e clara, mas aos 46 anos, começou a experimentar mudanças. No começo, eu não sabia o que os problemas estavam causando, mas as pessoas começaram a sugerir que isso poderia ter disfonia espasmódica. Kennedy disse: “Eu tinha uma voz muito, muito forte até os 46 anos. Foi extraordinariamente forte … faz minha voz tremer. Naquele momento, eu não sabia o que havia de errado nisso. Ele foi diagnosticado oficialmente em 1996.

Em uma entrevista de 2024 com o Los Angeles TimesKennedy Jr. admitiu que não gosta do som de sua voz e até sente simpatia por aqueles que precisam ouvi -lo. Ele disse: “Minha voz realmente não se cansa. Parece péssimo.