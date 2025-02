Por que o Taskmaster estava ausente no trailer do Thunderbolts* Super Bowl?

Com Capataz Notavelmente falta do trailer do Thunderbolts* Super Bowl, os fãs estão ansiosos para saber o motivo por trás do tempo limitado da tela. O próximo 36º filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) estreará em 2 de maio de 2025, marcando a conclusão da Fase Cinco do MCU.

Aqui está tudo o que sabemos sobre por que o Taskmaster, interpretado por Olga Kurylenko, raramente aparece no trailer do Thunderbolts* Super Bowl.

Por que o TaskMaster estava principalmente no trailer Thunderbolts*

A presença limitada do TaskMaster no trailer do Thunderbolts* alimentou a especulação de que pode não sobreviver ao filme.

A Marvel Entertainment lançou recentemente o trailer oficial do altamente esperado filme do MCU, Thunderbolts* (2025). No entanto, os fãs perceberam rapidamente que Antonia Dreykov, também conhecida como Taskmaster, interpretada por Olga Kurylenko, mal era vista nele. Muitos acreditam que isso pode indicar que não chegará ao fim do filme.

Uma das teorias mais populares dos fãs sugere que Sentry/The Void, interpretado por Lewis Pullman, matará o Taskmaster na primeira metade do filme. O trailer destaca o quão poderoso alter ego de Robert “Bob” de Reynolds, o Vazio, será. Isso poderia explicar o tempo limitado da tela do TaskMaster. O único olhar dela no trailer aparece quando a equipe Thunderbolts* se encontra na Stark Tower. A torre está agora sob o controle da Valentina por Julia Louis-Dreyfus.

No entanto, é importante ter em mente que esses são simplesmente fãs. Os detalhes reais da trama dos Thunderbolts* permanecem em segredo, e nem a Marvel Studios nem Olga Kurylenko comentaram o destino de Taskmaster.

Dirigido por Jake Schreier, o filme apresenta um elenco com vários personagens do MCU que retornam. Florence Pugh repete seu papel como Yelena Belova, junto com Sebastian Stan como Bucky Barnes, David Harbor como Red Guardian, Hannah John-Kamen como Ghost, Wyatt Russell como agente americano e Olga Kurylenko como Mestre de Tasks.

Somente o tempo dirá se o TaskMaster atingir um desaparecimento antecipado ou desempenhar um papel mais importante na história dos Thunderbolts*.