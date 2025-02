Por que o YouTube está promovendo a propaganda comunista pró -China?

Acredito que o YouTube está promovendo ativamente o governo pró-Chino, o conteúdo antiamericano, suprimindo as vozes críticas do regime comunista chinês. Porque? Porque está acontecendo comigo.

Winston Sterzel Foi o primeiro YouTuber da China. eu estava lá No começo também. Criamos e construímos nossos canais exatamente quando a China começou a tomar medidas enérgicas nas plataformas de mídia social dos EUA e sites de notícias do exterior.

Durante a década em que vivemos na China, usamos nossos canais para destacar as pessoas, lugares e culturas incríveis lá. Criamos nossas motocicletas na China, filmando vários documentários sobre ele e publicamos vídeos sobre a vida cotidiana lá. Começamos famílias. Construímos nossos canais para mais de um milhão de assinantes cada, com centenas de milhões de opiniões totais. Tornamo -nos duas das vozes mais importantes do YouTube em relação à China.

Mas a partir de alguns anos atrás, a vida começou a mudar. Um governo chinês cada vez mais paranóico tornou -se cada vez mais hostil para nós e nosso conteúdo, apesar de nossas tentativas de celebrar o lado positivo da vida na China e evitar questões políticas sensíveis. Nós dois chegamos a um ponto em que sentimos que não era mais seguro ficar na China. Mudamos para os Estados Unidos, meu país natal e um novo lar para Winston, um sul -africano.

Nossas experiências pouco antes de deixar a China mudaram radicalmente nossas opiniões, que nosso movimento para os Estados Unidos finalmente nos deu liberdade de expressar. Conseguimos criticar abertamente o governo comunista da China como uma influência injusta e negativa, tanto no povo chinês quanto no resto do mundo. Começamos a usar nossas plataformas para iluminar o comportamento do Partido Comunista Chinês em relação a seus próprios cidadãos e pelo resto do mundo.

Nosso público cresceu rapidamente ao longo desta mudança na direção de nosso conteúdo. Durante nosso papel de cobertura do papel da China na criação da pandemia covid-19, vimos o governo chinês tentando controlar a narrativa eliminando vídeos, atacando empresas que nos patrocinaram e promoveram ativamente histórias falsas sobre pandemia. O governo chinês, aparentemente por engano, até entrou em contato conosco, oferecendo US $ 2.000 se carregássemos um vídeo pré -fabricado que culpou a pandemia de veado de cauda branca nos Estados Unidos, vários YouTubers ocidentais de fato carregaram esse mesmo vídeo, talvez após receber incentivos semelhantes.

A estratégia on -line da China mudou no final do ano passado, em um momento em que os algoritmos do YouTube também mudaram. Logo após as eleições americanas, embora não cubramos a política dos Estados Unidos ou das eleições, o público nos três canais caiu de um penhasco.

Desde então, estudamos esse colapso durante a noite na platéia. Em uma amostra de seis vídeos antes de novembro de 2024, Meu canal Ele teve uma média de 448.000 visualizações de vídeo. Meus seis primeiros vídeos após as eleições dos EUA tiveram uma média de apenas 125.000 visitas, 72 % menos. No mesmo período de tempo, o canal de Winston mergulhou uma média de 534.000 visualizações de vídeo apenas 178.000, uma queda de 67 %. Nosso show semanal colaborativo, The China Show, viu uma queda de aproximadamente 25 % no mesmo período.

Não éramos os únicos canais afetados. Outros canais críticos do governo chinês, como China sem censuraEle testemunhou quedas igualmente devastadoras na platéia.

Esse tipo de grande queda na platéia por meio de vários canais é muito irregular e é muito provável que seja explicado por uma mudança no algoritmo de recomendação do YouTube para parar de recomendar todos os vídeos críticos do governo chinês.

Para confirmar nossas suspeitas, fazemos um experimento. Winston continuou a criar seu conteúdo normal, mas deu a seus vídeos títulos e miniaturas enganosos que aparentemente apoiam o governo chinês com os Estados Unidos seu primeiro vídeo: “Eu mudei de idéia sobre os Estados Unidos: Surpreendeu o estrangeiro!” -Escondido 655.000 pontos de vista, um aumento de quase cinco vezes em opiniões em comparação com seus vídeos abertamente críticos do governo chinês. Ele continuou com “Rednote está mostrando quanto a China é melhor”, que obteve 701.000 visitas. Finalmente, ele lançou um vídeo chamado “Os robôs da China chocaram o mundo: a América perdida! Estamos ferrados!” Isso recebeu 635.000 visualizações.

Quase da noite para o dia, o canal de Winston havia subido do limite da irrelevância, mas apenas quando ele publicou o que parecia ser o conteúdo chinês comunista e anti -americano.

Os usuários que procuram “China” no YouTube descobriram que, se usassem uma janela desconhecida privada, eliminando as recomendações personalizadas do YouTube para eles, não obtiveram nenhum resultado para minha conta. De fato, centenas de resultados de pesquisa, a maioria era flagrantemente a favor do regime. O YouTube geralmente se baseia no tamanho do público do canal para a relevância nos resultados da pesquisa, mas meu canal, um dos maiores neste espaço, foi substituído por vídeos que tinham literalmente zero visualizações.

Nossa conclusão inevitável foi que meu canal estava sendo incluído na lista negra dos resultados da pesquisa. E os únicos vídeos de Winston que apareceram nesses resultados de pesquisa foram os de títulos aparentemente anti -americanos. Alguns dos criadores pró-China apareceriam várias vezes como resultados de pesquisa.

Em resumo, a otimização dos mecanismos de pesquisa parece estar ajudando o conteúdo pró -China, anti -up de uma maneira que não apenas fez alguns meses atrás.

Não seria a primeira vez que a China usa tais táticas de propaganda no YouTube, embora a plataforma seja proibida na China. Em um relatório de 2021, O Instituto de Política Estratégica Australiana Ele descreveu como “o Partido Comunista Chinês usa influenciadores de redes sociais estrangeiras para moldar e empurrar mensagens nacional e internacionalmente sobre Xinjiang”, onde a China está cometendo um genocídio em andamento contra uma de suas populações minoritárias “, que estão alinhadas com suas próprias histórias favoritas. ” Os influenciadores do governo pró-Chino mencionados no relatório coincidem com alguns dos que surgem em nossos resultados de pesquisa no YouTube quando procuram “China”.

Em 2023, O mesmo instituto encontrou Uma campanha de influência coordenada que se origina no YouTube que promoveu narrativas pró-China e anti-EUA. Um artigo recente no The Guardian pode oferecer uma idéia do que está acontecendo. Ele descobriu que “após os pedidos dos governos da Rússia e da China, o Google eliminou o conteúdo como vídeos do YouTube”.

Google Ele se recusou a comentar Com relação à sua eliminação de 412 vídeos a pedido do Ministério da Segurança Pública da China, dos quais 346 “continham acusações sobre corrupção dentro do sistema político na Popular República da China ou histórias sobre altos funcionários do governo”.

Se o Google está eliminando ativamente vídeos do YouTube a pedido da Rússia e da China, é difícil pensar que o conteúdo do governo anti-chino está suprimindo e promovendo o conteúdo do governo pró-chino?

A ascensão e queda nas tendências da platéia no YouTube é um evento normal e que eu testemunhei ao longo da minha carreira no YouTube. Mas essa enorme queda na platéia em todos os canais do YouTube do Partido Comunista Anti-Chinês marca um desvio radical da norma. Especialmente óbvio é o aparente impulso da consulta de pesquisa concedida aos canais comunistas pró-chineses, mesmo aqueles que têm poucos ou nenhum espectador orgânico.

Matthew TyeEle viveu na China por mais de uma década, foi um dos primeiros YouTubers ocidentais que criaram conteúdo de vídeo on -line naquele país. Ele é coanfrerion de Show da China podcast juntamente com Winston Sterzel. Ambos são defensores dos direitos humanos por um longo tempo para a China.

