Por que Omni-Man matou os Guardiões Invincible?

Me perguntando o porquê Omni-Man Mata ele Guardiões do mundo em Invencível? O momento chocante da primeira temporada destruiu a percepção de que Omni-Man era um herói nobre. Em vez disso, os espectadores o viram eliminar implacavelmente os maiores protetores da terra. Esse ato violento não apenas alterou o curso da série, mas também teve consequências devastadoras para seu filho, Mark Grayson, também conhecido como invencível. Lutando com a traição de seu pai, Mark enfrentou desconfiança de figuras como imortal e muitos outros.

Mas o que levou Omni-Man a cometer um massacre tão brutal? Aqui está tudo o que você precisa saber.

Por que omni-homem matou os guardiões do mundo em invencível

Omni-homem matou os Guardiões do Globo em Invincible, porque o Império Viltrumita ordenou que ele eliminasse qualquer ameaça potencial que pudesse impedir sua conquista da terra.

Inicialmente, Omni-Man levou o mundo a acreditar que ele havia vindo à Terra para proteger e orientar a humanidade. No entanto, finalmente surgiu a verdade que sua missão era preparar o planeta para o governo de Viltrumita.

O Império Viltrumita sofreu um genocídio chamado Great Purge. Este evento viu uma grande parte da população, considerada fraca por seres superiores, ser morta. Isso fazia parte dos planos do Império para construir uma população, que consiste apenas de seres poderosos e geneticamente perfeitos.

Infelizmente, esse genocídio também reduziu drasticamente seus números. Para remediar isso, o Império Viltrumita enviou vários guerreiros através de diferentes planetas para explorá -los e prepará -los para a aquisição. Além disso, eles também tiveram a tarefa de elevar descendentes com a população nativa, para ver se eles herdaram poderes semelhantes. Além disso, se os planetas resistissem à aquisição do Império de Viltrum, os Viltrumitas designados lá foram instruídos a destruí -lo.

Quando Mark se recusou a se juntar a ele, Nolan tentou destruir a terra. No entanto, depois de passar um tempo considerável na Terra, ele mudou de idéia e não pôde fazê -lo. Em vez disso, ele escolheu sair. Além disso, Omni-Man não voltou ao Viltrum porque sabia que seria qualificado como traidor.