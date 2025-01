Por que os fãs acham que Bailey deixará The Rookie na 7ª temporada

me perguntando onde Bailey por Jenna Dewan está em A temporada de estreia 7? Os fãs se perguntaram sobre sua ausência na estreia, especialmente após o intenso final da sexta temporada. Embora o destino de Bailey esteja em jogo, sua conexão com Nolan e a ameaça iminente de seu ex-marido prometem muito drama pela frente.

Então, vamos dar uma olhada na ausência de Bailey na 7ª temporada e o que isso significa para seu futuro em The Rookie.

Onde estava Bailey de Jenna Dewan no episódio 1 da 7ª temporada de The Rookie?

Na estreia da sétima temporada de The Rookie, Bailey estava visivelmente ausente. Seu paradeiro foi explicado durante uma conversa entre John Nolan e sua novata, Celina Juárez, onde Nolan revelou que Bailey está destacado na Guarda Nacional, uma missão que a mantém longe dos perigos atuais.

Ele garantiu a ela que sua missão temporária a mantém protegida de seu perigoso ex-marido, Jason Wyler, que recentemente escapou da prisão. Embora sua ausência tenha levantado dúvidas entre os fãs, seu retorno está confirmado no final do episódio 3. Ela continua sendo uma parte fundamental da série, especialmente como esposa de Nolan e parceira nas próximas histórias (via o direto).

Bailey deixará The Rookie na 7ª temporada?

Não, Bailey não deixará The Rookie na 7ª temporada.

A showrunner Alexi Hawley confirmou que retornará no episódio 3 e continuará a fazer parte da narrativa contínua do programa (via Discurso de tela). Jenna Dewan continua regular na série e a história de Bailey será mais explorada à medida que a temporada avança.

A ausência de Dewan se deve à sua gravidez na vida real, que fez com que sua personagem saísse da tela no início da 7ª temporada. Apesar disso, o enredo atual de Bailey com Jason Wyler permanecerá um enredo crucial, junto com os planos de adoção dela e de Nolan.

A breve ausência de Bailey causou preocupação entre os fãs. No entanto, seu retorno no episódio 3 promete mais ação e crescimento para ela e Nolan. Os espectadores podem esperar momentos intensos envolvendo Jason Wyler e novos desenvolvimentos em seu relacionamento.