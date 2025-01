Por que os fãs acham que Catherine é um vilão na segunda temporada do agente noturno

Poderia Catherine Weaver estar escondido vilão intenções em O agente noturno 2ª temporada? Os fãs questionam se o personagem de Amanda Warren é um aliado leal ou um antagonista secreto. Como especialista e membro experiente do programa de ação noturna, Catherine supervisiona e treina agentes com dedicação feroz. No entanto, suas interações com Peter Sutherland sugerem uma dinâmica mais complexa, causando teorias sobre seus verdadeiros motivos. Então, Catherine é um vilão na história ou simplesmente um personagem incompreendido?

Aqui estão detalhes sobre por que os fãs acreditam que Catherine é uma antagonista da série.

Catherine é uma vilã na segunda temporada do agente noturno?

O fato de Catherine frequentemente dar a Peter e Rose uma mão indica que ela pode não ser uma vilã na segunda temporada do agente noturno.

No entanto, os fãs suspeitam que o papel de Catherine no programa seja mais sinistro do que parece. O ciúme de Catherine a Peter Sutherland se torna evidente após sua ascensão a um agente noturno completo. Na primeira temporada, sua missão bem -sucedida de frustrar uma tentativa de assassinar contra o presidente dos Estados Unidos, Michelle Travers, vence essa honra, mas o comportamento de Catherine sugere que não é totalmente favorável.

A dúvida dos fãs de que Catherine não é uma aliada se intensifica quando é revelada que ela estava envolvida na investigação do pai de Peter. Acontece que o pai de Pedro vazou inteligência crucial, que colocou em risco sua vida e a do FBI. Embora Catherine deixe de lado seu ressentimento profissional e comece a confiar em Peter, ela não.

Peter tem dificuldade em confiar em Catherine, pois acha que poderia estar envolvido na morte de seu parceiro, Alice, durante uma missão em Bangcoc. Após a tragédia, Pedro desaparece sem informar. Sua suposta participação em duas missões separadas no passado e o presente fez de Peter suspeitar. Seus problemas de confiança parecem ser válidos, já que seus superiores geralmente lhe dão dificuldades, fazendo -os duvidar deles.