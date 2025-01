Por que os fãs acham que Cyrus finalmente ficará preso no Hospital Geral

Os planos de Cyrus Renault em hospital geral atingiu um ponto de viragem, deixando os espectadores se perguntando se seu tempo finalmente acabou. Com Josslyn Jacks descobrindo conexões críticas entre tragédias recentes, incluindo a morte de seu parceiro Dex Heller, e o envolvimento de Cyrus, a pressão sobre o famoso vilão está aumentando.

Veja por que os fãs acham que Cyrus Renault poderá finalmente enfrentar justiça nos próximos episódios.

Josslyn fará com que Cyrus seja preso no Hospital Geral?

Hospital Geral da ABC, uma novela de longa duração ambientada na cidade fictícia de Port Charles, Nova York, concentra-se na dramática dinâmica familiar e criminosa. Spoilers de 15 e 16 de janeiro de 2025 sugerem um enredo crucial envolvendo Josslyn, que busca justiça para seu parceiro, Dex Heller. Dex morreu de overdose de digitálicos após ser esfaqueado. Josslyn descobre que Cyrus Renault, um criminoso notório, orquestrou o ataque e causou outras overdoses semelhantes.

Segundo spoilers, Cyrus também mexeu nas bolsas intravenosas de Michael Corinthos, injetando uma substância que quase causou sua morte. A rápida intervenção dos médicos salvou a vida de Michael. Josslyn liga as conexões entre esses incidentes, identificando um padrão que liga a morte de Dex, a overdose quase fatal de Michael e a morte induzida por digitálicos de Sam McCall após a cirurgia. Ela conclui que Cyrus é o autor comum por trás desses eventos.

Josslyn confronta as autoridades, especialmente Anna Devane, e pede-lhes que ordenem formalmente a prisão de Cyrus. Anna hesita, alegando falta de evidências sólidas. Determinada a levar Cyrus à justiça, Josslyn decide reunir mais provas. Os próximos episódios revelarão o resultado de seus esforços.

Recentemente, Michael sobreviveu a queimaduras graves causadas por um incêndio no sótão do Corinthos. Jason Morgan o resgatou e impediu que Sonny voltasse a entrar na estrutura em chamas. O representante médico de Michael, Willow Tait, entrou em confronto com Carly sobre as decisões de custódia de Wiley e Amelia. Enquanto isso, Josslyn acusou Willow de negligenciar Michael em favor de seu relacionamento com Drew Quartermaine.

Os fãs aguardam a resolução da missão de Josslyn para expor Cyrus Renault e proteger sua família.