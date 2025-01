Por que os fãs acham que Dragon Ball Super está saindo do Hulu

Os fãs estão se perguntando se Dragon Ball Super deixará o Hulu em 2025, depois que uma lista vazada do serviço de streaming chegou à web. Ele aparentemente confirmou a data final de seu show relacionado, Dragon Ball Daima. Além disso, uma mensagem do streamer aparentemente também confirmou a data de expiração de Super e programas relacionados, Dragon Ball e Dragon Ball GT.

Então, Dragon Ball Super deixará o Hulu em 2025? Aqui está a resposta para sua pergunta.

Dragon Ball Super deixará o Hulu em 2025?

Dragon Ball Super tem data de expiração programada para 1º de fevereiro de 2025, de acordo com uma mensagem do Hulu. Este também é o caso dos outros programas da franquia, Dragon Ball e Dragon Ball GT. No entanto, parece que o programa não pode ser removido do streamer por ser oficial. Calendário de fevereiro de 2025 não confirma isso. Assim, é possível que o streamer tenha renovado ou renove em breve a licença da série.

Mas, se o Hulu não tiver renovado a licença ou se decidir não renová-la, o programa poderá ser lançado no dia 1º de fevereiro. Se esse cenário se concretizar, os fãs poderão assistir a série no Crunchyroll nos EUA.

Atualmente, os fãs podem transmitir Dragon Ball Super no Hulu junto com os mencionados Dragon Ball, Dragon Ball Daima e Dragon Ball GT, bem como Dragon Ball Z Kai.

Dragon Ball Super é baseado na série de mangá de mesmo nome do falecido Akira Toriyama. Acontece cerca de uma década após a derrota de Majin Buu e segue Son Goku e seus amigos, que vivem vidas pacíficas. No entanto, a sua existência idílica é ameaçada quando Beerus, o Deus da Destruição, entra em cena. As coisas ficam ainda mais complicadas pelo desejo de Beerus de lutar contra o lendário e profetizado guerreiro, o Deus Super Saiyan.

O elenco de vozes de Dragon Ball Super consiste em Masako Nozawa, Ryo Horikawa, Hiromi Tsuru, Koichi Yamadera, Takeshi Kusao e Eiko Yamada.