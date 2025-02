Por que os fãs acham que Elizabeth Webber deixa o Hospital Geral

Hospital Geral Ele continua despertando interesse com sua narração intrigante. Episódios recentes se dedicaram ao Dia dos Namorados. No entanto, as coisas acabaram tomando uma virada aterrorizante que deixou os fãs preocupados com a vida de Elizabeth Webber, interpretada por Rebecca Herbst. Muitos começaram a acreditar que o personagem poderia chegar ao fim no programa. Mas há alguma verdade nessas especulações? Elizabeth sai do Hospital Geral?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o possível desvio do caráter da famosa Telenovela.

Elizabeth Webber, de Rebecca Herbst, logo sai do Hospital Geral?

A partir de agora, Elizabeth Webber, de Rebecca Herbst, não sai do Hospital Geral.

Os episódios recentes foram testemunhas de Elizabeth espionando Cyrus Renault e coletando informações com a ajuda de Lucky Spencer. Ela acaba mostrando evidências a Anna e diz a ela que está confiante de que Cyrus está por trás dos assassinatos de várias pessoas. Elizabeth também diz que você pode cometer mais assassinatos se não parar a tempo. Apesar das informações significativas, não recebe ajuda, já que Jason sente que a polícia não está à altura da tarefa.

No entanto, Elizabeth se recusa a se render e continua sua investigação. Além disso, inspecione o depósito de Cyrus, onde encontra caixas e uma ordem das caixas de seringa de Paul Damasco. Mais tarde, Cyrus liga para o hospital perguntando a Elizabeth, pois ela quer agradecê -la por cuidar de sua mãe. Logo, ele descobre que Elizabeth foi para casa. Ele esconde uma seringa no bolso, sugerindo suas intenções perigosas.

Cyrus então aparece na casa de Elizabeth. A presença perigosa de Cyrus em torno de Elizabeth deixou os fãs preocupados com sua vida. Os espectadores sentiram que o assassino cruel poderia matá -la por espionar ele, o que levou à saída do personagem. No entanto, a boa notícia é que Elizabeth teve um salvador na forma de sorte. Lucky corridas para salvá -la e acaba sendo injetado com a seringa.

Então, a partir de agora, Elizabeth é segura e parece que não há possibilidade de sua partida. No entanto, será interessante ver quanto tempo ele consegue escapar de Cyrus.