Por que os fãs acham que Josh Brolin poderia interpretar Darkseid no DC Universe

José Brolinpossível elenco como Darkseid gerou intensa especulação dos fãs. Sua troca de fan art retratando-se como o vilão icônico sugere possíveis discussões com a DC Studios. A história do ator com papéis em quadrinhos e sua interpretação de Thanos no MCU fazem dele um candidato adequado para outro antagonista cósmico.

Aqui está o que sabemos sobre os rumores em andamento e por que os fãs estão entusiasmados com a possível entrada de Brolin no Universo DC.

Josh Brolin poderia interpretar Darkseid da DC depois de Thanos do MCU?

Josh Brolin pode assumir o papel de Darkseid no Universo DC, mas até o momento não há confirmação oficial. Embora ele tenha demonstrado interesse ao compartilhar fan art de si mesmo como Darkseid em uma história no Instagram, permanece especulativo se ele interpretará o vilão icônico da DC.

Crédito da foto: @joshbrolin/Instagram

A história de Brolin com adaptações de quadrinhos é extensa. Ele interpretou Thanos em vários filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), consolidando seu legado como um vilão memorável. Sua experiência com captura de movimento e performances em camadas o torna um forte candidato para Darkseid. No entanto, diferenciar Darkseid de Thanos pode ser um desafio devido às suas aparências semelhantes e personalidades tiranas cósmicas.

Em 2024, Brolin confirmou que havia sido abordado para o papel de Hal Jordan/Lanterna Verde na próxima série HBO Max DCU, Lanternas, mas acabou recusando (via ComicBookMovie.com). No entanto, isso não impediu a DC Studios de procurá-lo para outro papel.

De acordo com um especialista do setor Daniel RichtmanDC ainda quer trabalhar com o ator. Isso gerou discussões sobre se Brolin poderia interpretar Darkseid. lógica principalum conhecido artista digital, alimentou esses rumores ao compartilhar obras de arte retratando Brolin como Darkseid. Brolin compartilhando a arte nas redes sociais intrigou os fãs e sugeriu possíveis conversas com a DC Studios.

James Gunn e Peter Safran, co-CEOs da DC Studios, permaneceram calados sobre o futuro de Darkseid em seu recém-reestruturado DCU. Darkseid apareceu pela última vez em Liga da Justiça de Zack Snyder (2021), onde Ray Porter forneceu a voz do personagem e o desempenho de captura de movimento. Até o momento, nenhum projeto futuro com Darkseid foi confirmado, tornando incerto o retorno do personagem às telas.

A parceria de Brolin com Thanos pode representar um desafio criativo para a DC. Esculá-lo como Darkseid poderia levar a comparações entre os dois vilões, o que poderia diminuir o impacto de seu desempenho.

No entanto, também apresenta uma meta oportunidade única para destacar as diferenças entre as abordagens narrativas do MCU e do DCU. Se Brolin se juntar ao DCU, ele trará seriedade e experiência, tornando-o uma escolha atraente para o papel de Darkseid, ou outro grande vilão como Deathstroke ou Clayface.