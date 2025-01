Por que os fãs acham que Kai Cenat é o 44º guarda na 2ª temporada do Squid Game

O jogo de lula 2ª temporada continua a varrer as redes sociais. A nova temporada tem como foco o retorno de Gi-hun, que saiu vitorioso na última edição. No entanto, desta vez sua intenção era acabar com a batalha implacável, independentemente dos perigos ao seu redor. Após a conclusão da parte 2, muitos fãs acreditam que o streamer Kai Cenat foi o 44º Guarda do programa. Então, o popular YouTuber apareceu no programa?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os rumores do elenco do streamer na série de suspense distópico.

Kai Cenat Guard 44 na 2ª temporada do Squid Game?

Não, Kai Cenat não jogou como Guard 44 na 2ª temporada do Squid Game.

Tudo começou quando um vídeo relacionado à série começou a viralizar nas redes sociais. O vídeo destacou uma página do Google que listava todos os membros do elenco da 2ª temporada da série. No entanto, as coisas tomaram um rumo interessante quando a página também mostrou uma imagem do popular streamer e influenciador do Twitch Kai Cenat na lista do elenco. De acordo com o clipe, o streamer desempenhou o papel de Guarda 44 na 2ª temporada de Squid Game.

Isso causou um grande caos nas redes sociais, com muitos questionando a autenticidade do vídeo. Os fãs do streamer começaram a questioná-lo porque queriam ouvir a verdade do próprio homem.

Como resultado, Cenat acessou sua transmissão ao vivo para abordar os rumores sobre o elenco do programa. Ele disse que era o guarda que usava a máscara e que já deveria ter avisado ao público que fazia parte da série. “Espere, você não sabia disso? Espere, pensei ter contado a todos. Sim, não, eu era o guarda número 44., Eu era (a) garota (que) estava (sendo) jogada escada abaixo. “Eles não atiraram em mim”, disse o jovem de 23 anos (via o direto).

Enquanto o público estava confuso, logo foi revelado que não havia Guard 44 na 2ª temporada. Isso significa que a página do Google mencionada foi criada ou editada por fãs e Cenat provavelmente estava apenas brincando sobre seu elenco para a série.