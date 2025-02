Por que os fãs acham que Lorne Michaels sai do SNL

É Lorne Michaels partida Saturday Night Live (SNL)? Especulações sobre seu futuro persistiram há anos, alimentadas por comentários anteriores e rumores em andamento. Quando o SNL atinge um marco importante, permanecem perguntas sobre sua liderança: Michaels ficará ou uma mudança está chegando?

Vamos dar uma olhada nas atualizações mais recentes, suas declarações anteriores e o que tudo significa para o SNL.

Lorne Michaels sai do SNL?

Lorne Michaels não sai do Saturday Night Live (SNL).

Apesar da especulação anterior que poderia ser aposentada após a 50ª temporada, Michaels confirmou que ficará pelo menos na temporada 51. Em uma entrevista com O repórter de HollywoodMichaels declarou: “Embora seja importante e possa ser útil, vou ficar … não há plano imediato”.

Michaels, que criou a SNL em 1975, sugeriu originalmente em 2020 que poderia se mudar após a 50ª temporada do programa. No entanto, à medida que a temporada de marcos se aproximou, ele devolveu esses comentários e deixou claro que ainda gosta de dirigir o programa. O co-apresentador da atualização do fim de semana, Colin Jost, disse: “Ninguém que trabalha lá pensa que sai”, enquanto Seth Meyers descartou a especulação, chamando-a de “narrativa falsa”. (através Rolling Stone)

Rumores recentes sobre a partida de Michaels podem ter ressurgido porque estava ausente de um episódio recente do SNL. No entanto, não há relatório credível para sair. A ausência de Michaels não era uma indicação de aposentadoria, mas parte de seu atual estilo de liderança, onde ele delega cada vez mais responsabilidades enquanto permanece no comando.

Quando a SNL entra em sua 51ª temporada no outono de 2025, nenhum elenco oficial foi anunciado, mas muitos jogadores -chave da 50ª temporada deverão retornar. O legado do programa permanece intacto, com Michaels supervisionando seu futuro, garantindo continuidade e estabilidade. Apesar da diminuição das qualificações lineares, o SNL continua sendo uma força importante na comédia, com bilhões de opiniões sobre redes sociais e uma forte influência cultural.

Michaels reconheceu que agora está mais em sua equipe, mas ainda é o principal tomador de decisão. Ele disse: “Você realmente precisa de alguém para dizer: ‘É isso que estamos fazendo'”. A partir de agora, não há planos confirmados para sua partida, e as especulações sobre sua partida permanecem infundadas.