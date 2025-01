Por que os fãs acham que Mario vs. Sonic é real

PARA trailer lançado recentemente para a proposta filme mario vs sonic gerou frenesi entre os fãs, que desde então questionaram sua legitimidade. O vídeo finalmente coloca Os icônicos mascotes da Nintendo e SEGA Mario e Sonic the Hedgehog se enfrentam, o que há muito é um sonho dos fãs de ambas as franquias. Mas o trailer é realmente autêntico ou é produto do pensamento imaginativo dos fãs?

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o trailer viral e se ele é real ou falso.

O trailer do filme Mario vs. Sonic da Nintendo e SEGA é real ou falso?

Disse Mario vs. trailer Sonic é uma criação feita por um fã, já que nenhuma atualização oficial do projeto apareceu até o momento.

Ele disse vídeo Na verdade, foi postado pelo popular canal do YouTube. KH Studioque tem uma longa história de lançamento de trailers conceituais de filmes altamente aguardados. Como já é precedente, seu mais recente projeto envolvendo Mario e Sonic também se tornou um sucesso na internet, acumulando mais de 336 mil visualizações em dois dias.

Assista ao trailer de Mario vs. Sonic a seguir:

O fragmento mostra partes do filme Super Mario Bros e da trilogia Sonic juntas. O falso trailer de Mario vs. Sonic também apresenta algumas cenas do mundo real que mostram o mundo envolvido em vários desastres. Além disso, os espectadores podem ver Mario enfrentando o ouriço azul antropomórfico em duas sequências geradas por IA.

A Nintendo e a SEGA se uniram para um jogo Sonic vs. Mário?

Até o momento em que este livro foi escrito, nem a Nintendo nem a SEGA divulgaram informações sobre uma possível parceria.

O relacionamento das duas corporações ainda não expandiu os limites dos Jogos Olímpicos, permitindo-lhes colaborar em videogames que cobrirão o evento esportivo global até 2024. Em entrevista anterior com certoO diretor de Sonic the Hedgehog 3, Jeff Fowler, também destacou as dificuldades de fazer um filme crossover entre Mario e Sonic, dada a trajetória atual das duas séries de filmes.

Fowler afirmou: “Obviamente, nossos personagens são renderizados de forma um pouco mais fotorrealista para que possam se integrar ao nosso mundo de ação ao vivo e aos nossos humanos. Portanto, é difícil dizer esse tipo de cruzamento.” No entanto, manteve-se confiante de que tal projecto poderá ser concretizado no futuro, comentando: “Não creio que alguém descartaria nada e estamos certamente abertos a tudo em termos de propostas e ideias. Então sim, quem pode dizer?

Embora o trailer de Mario vs. Sonic do KH Studio é um vídeo certificado feito por um fã, um filme com os dois personagens de peso da indústria de jogos certamente poderia acontecer um dia.