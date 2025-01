Por que os fãs acham que Matthew Atkinson e Joshua Hoffman estão saindo ousados ​​e bonitos

Fãs de O ousado e o belo estão expressando preocupação Matthew Atkinson e Joshua Hoffman podem sair o show. Após episódios recentes, muitos estão preocupados com o fato de os dois atores não fazerem mais parte da série. Os espectadores também sentem que os respectivos personagens de Atkinson e Hoffman, Thomas e RJ Forrester, estão sendo eliminados.

Aqui está tudo o que sabemos sobre se os dois vão deixar The Bold and the Beautiful.

Matthew Atkinson e Joshua Hoffman estão deixando The Bold and the Beautiful?

Não há nenhuma palavra oficial confirmando que Matthew Atkinson e Joshua Hoffman estão realmente deixando The Bold and the Beautiful.

No entanto, os fãs têm certeza de que pode ser o fim do caminho para ambos os atores. Isso ocorre principalmente porque os nomes de ambos estavam faltando nos créditos de abertura do programa. Em 30 de dezembro de 2024, o programa lançou seus créditos de abertura recém-editados. Surpreendentemente, os nomes de Atkinson e Hoffman desapareceram visivelmente.

Tal movimento dos criadores geralmente sugere que os atores não farão mais parte do show em um futuro próximo. Mas mesmo que o programa tenha removido Atkinson e Hoffman dos créditos, nenhum deles confirmou sua saída.

Os criadores de Bold and the Beautiful ainda não declararam oficialmente as saídas de Matthew Atkinson e Joshua Hoffman. No entanto, as especulações sobre sua possível saída já dispararam. Os arcos de história de Thomas e RJ Forrester em episódios recentes sugeriram que a série poderia matar os personagens em breve.

O relacionamento de Thomas e Hope atingiu seu ponto mais baixo e o programa logo o colocou em par com Paris, que raramente é vista no programa. Por outro lado, RJ foi surpreendentemente deixado de fora de cena quando Carter e Hope assumiram a Forrester Creations. As raras aparições, junto com o declínio da história, levaram os fãs a acreditar que é hora de dizer adeus a Thomas e RJ. No entanto, os fabricantes e atores ainda não confirmaram o mesmo.