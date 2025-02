Por que os fãs acham que o BMF será cancelado após a quarta temporada?

A série Starz de sucesso BMF Ele é o favorito dos fãs desde sua estréia, mas desenvolvimentos recentes deixaram os espectadores preocupados com o futuro deles. Com a quarta temporada já anunciada, os rumores estão mudando de que o BMF poderia obter cancelado por ele 50 centavos e Rick Ross feudo. Aqui está por que os fãs estão preocupados e o que realmente está acontecendo nos bastidores.

O BMF será cancelado após a quarta temporada?

No momento da redação deste artigo, as notícias confirmadas sobre o cancelamento do programa não chegaram.

O drama que circunda o BMF não se limita apenas à tela. A disputa real da vida entre o produtor executivo 50 Cent e o rapper Rick Ross se espalhou para o futuro do programa. A tensão se intensificou quando Demetrius “Big Meech” Flenory, a inspiração da vida real para a série, estava ligada a Rick Ross. Isso não se sentou bem com 50 Cent, que foi ao Instagram para expressar seu desgosto antes de eliminar o post.

Adicionando combustível ao fogo, Rick Ross recentemente Planos anunciados Produza seu próprio filme BMF, ligue para a série 50 Cent “Unthluster” e tire sarro de um grande projeto de orçamento com diretores lendários. Esse movimento apenas intensificou a rivalidade, deixando os fãs se perguntando se a frustração de 50 Cent poderia levar ao cancelamento do programa.

Em uma troca do Instagram agora eliminada, 50 centavos sugeriram a possibilidade de não na próxima temporada para o BMF. Quando Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr., que estrela a série, tentou suavizar as coisas, a resposta do 50 Cent foi enigmática: “O que na próxima temporada?” Isso deixou os fãs especulando se o destino do programa está em perigo.

Apesar da incerteza, a quarta temporada já foi confirmada.

Embora uma data de lançamento oficial da quarta temporada do BMF não tenha sido anunciada, os fãs esperam que a nova temporada chegue em breve. Espera -se que a temporada chegue ao final de 2025.

No entanto, a disputa em andamento entre 50 Cent e Rick Ross, juntamente com os 50 comentários recentes, lançou uma sombra no futuro do programa. A série conta o surgimento da família Black Mafia em tráfico de drogas.