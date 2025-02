Por que os fãs acham que o Dr. Ripley de Luke Mitchell sai de Chicago Med

Curioso sobre o futuro de Luke Mitchell em Chicago Med E se seu personagem, Dr. Ripley, sair após sua luta chocante e suspensão do bar? O último episódio deixou os fãs questionando se isso marca o fim do tempo de Ripley no Gaffney Chicago Medical Center. Com seu trabalho em jogo e problemas legais, os fãs estão preocupados com o seu destino.

Aqui está uma olhada no que aconteceu no episódio e o que poderia significar para o futuro do Dr. Ripley em Chicago Med.

Dr. Ripley, de Luke Mitchell, deixa Chicago Med após a 10ª temporada?

O Dr. Mitchpley, de Luke Mitchell, enfrenta um futuro incerto em Chicago Med após o episódio 13 da 10ª temporada, que foi transmitido em 19 de fevereiro de 2025.

No episódio, Ripley admitiu ter agredido um paciente que mais tarde foi designado para tratar, o que levou a uma suspensão imediata sem pagamento. Sharon Goodwin informou que ele seguiria uma investigação formal, uma audiência e um julgamento, e ela recomendou ao conselho que ele foi demitido.

Ao longo do episódio, Ripley lutou com a trágica morte de seu melhor amigo, o que levou a um aumento no comportamento de beber, imprudente e relacionamentos tensos. Sua espiral descendente culminou em uma briga de bar com um civil que mais tarde se tornou seu paciente no Gaffney Chicago Medical Center. Apesar de suas tentativas de se redimir ajudando no tratamento do homem, as consequências de suas ações permaneceram graves.

Goodwin deixou claro que salvar o paciente não absorveu Ripley em responsabilidade. “Sua esposa planeja processar de uma maneira ou de outra. Temo que sua presença no departamento de emergência tenha se tornado uma responsabilidade “, disse ele. Ripley aceitou a responsabilidade, afirmando:” Não tenho intenção de lutar contra você ou o conselho, culpar alguém ou colocar desculpas “. Goodwin se Mantuvo fire en su su. Decisión, ResponseRiendo: “Não, eu tem DeJado Otra opción, Dr. Ripley” NBC)

Hannah Asher, a noiva e seu médico de Ripley, o enfrentaram sobre seu comportamento, enfatizando a seriedade da situação. “Você quase matou um homem”, disse ele. Ripley, se defendendo emocionalmente, disse: “Mas eu ajudei a salvá -lo. Eu consertou.

Se a suspensão de Ripley levará à sua partida permanente de Chicago Med, ainda é desconhecida.