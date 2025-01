Por que os fãs acham que o Hospital Geral sairá do ar ou fará uma pausa

Fãs de hospital geral fiquei curioso para saber se o show está agora em pausa ou vai sair completamente do ar devido a atrasos contínuos na estreia. A novela de longa duração, que começou em 1963, normalmente estreia nos dias de semana na ABC. No entanto, na semana passada, o show sofreu várias interrupções em meio aos incêndios em Los Angeles. Isso fez com que muitos fãs se preocupassem com o destino do Hospital Geral.

Então, aqui estão detalhes sobre por que os fãs acreditam que o show está em um hiato ou não retornará.

O General Hospital poderia fazer uma pausa ou sair do ar devido aos incêndios em Los Angeles?

Não há relatos confirmados que indiquem que Hospital Geral sairá do ar permanentemente. Além disso, também não está em hiato, já que o episódio de 10 de janeiro estreou nos horários normais da ABC.

O episódio de 7 de janeiro não estreou no horário habitual devido à cobertura noticiosa em seu lugar. A cobertura noticiosa centrou-se na morte do ex-presidente Jimmy Carter, ocorrida em 29 de dezembro. Enquanto a nação continua a lamentar a sua perda, o seu caixão foi levado a Washington, DC para novas cerimónias e serviços que decorreram durante três dias. Por conta disso, a novela de sucesso não foi ao ar.

Além disso, os incêndios mortais em Los Angeles e os sinais fracos devido às más condições climáticas afetaram a programação de transmissão. O Hospital Geral oficial página do Instagram Ele também abordou o atraso e a situação devastadora em Los Angeles. A página também alertou o público sobre outros episódios que também enfrentam possíveis atrasos para alguns nessa situação.

A postagem dizia: “Nossos corações estão com todos os afetados pelos incêndios que assolam atualmente o condado de Los Angeles. À luz dos acontecimentos atuais, o episódio de hoje do Hospital Geral (e vários que se seguem) pode ser muito difícil de assistir para alguns. Tenha isso em mente antes de sintonizar. Obrigado pela sua compreensão.”

No entanto, os episódios de quinta e sexta-feira estrearam nos horários normais da rede, com base na programação de episódios da ABC.