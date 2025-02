Por que os fãs acham que o Jurassic World Rebirth será classificado por R

Mundo Jurássico: Renascimento (2025) traz a icônica franquia de dinossauros com um elenco fresco, uma história mais sombria e especulações sobre uma mudança com a classificação R. avaliação.

É isso que sabemos sobre a qualificação esperada do filme e o que isso significa para o público.

O Jurássico Renaissance World será classificado com R ou PG-13?

Espera-se que o Jurassic World Rebirth tenha uma classificação PG-13, que continua a antiga tradição da franquia para atacar uma ampla audiência.

Apesar da especulação dos fãs devido ao tom mais sombrio do filme e ao trailer intenso, é improvável que as imagens universais correm o risco de uma classificação R. Violência da ação, perigo e ficção científica.

Os rumores da classificação R surgiram do marketing que sugere uma abordagem mais acionada. O diretor Gareth Edwards enfatizou o retorno às raízes de suspense da franquia, fazendo com que alguns acreditem que o filme poderia atravessar o território com a classificação R. e sua fonte não oficial.

Os filmes PG-13 podem apresentar uma ação intensa, linguagem suave e alguma violência. No entanto, eles evitam conteúdo extremo e conteúdo explícito. A franquia Jurassic sempre equilibrou uma ação emocionante com acessibilidade para um público amplo. Essa abordagem ajudou a manter seu sucesso, mantendo filmes intensos, mas adequado para os espectadores mais jovens.

A Jurassic World Films levantou mais de US $ 1 bilhão. Dadas essas apostas financeiras, é improvável que o risco universal uma classificação R. Uma qualificação mais restritiva possa limitar a participação do público e impactar o rendimento das bilheterias.

Embora o renascimento mundial do Jurássico possa ser mais escuro e mais intenso, o PG-13 certamente permanecerá. O filme provavelmente incluirá “sequências intensas de violência e perigo de ficção científica”, como visto em seus antecessores. Ao manter essa qualificação, você pode continuar atraindo fãs por um longo tempo e o público mais jovem ansioso por outra aventura emocionante.

Jurassic World: O renascimento será lançado em 2 de julho de 2025.