Por que os fãs acham que o Little Nicky 2 Poster & Movie é real

PARA poster para Little Nicky 2 apareceu online, o que levou a especulações sobre uma sequência de um dos Adam Sandler A maioria das comédias inesquecíveis causa emoção e debate entre os fãs. O pôster misterioso apresenta Diablekh Nicky e fez os usuários da Internet se perguntarem se é real e se Little Nicky 2 está em desenvolvimento.

Então, vamos aprofundar a verdade por trás do pôster viral e descobrir se uma sequência da icônica comédia de 2000 está a caminho.

O Little Nicky 2 Poster 2 é real ou falso?

O pequeno pôster de Nicky 2 é falso.

O pôster acima mencionado foi carregado em uma página do Facebook chamada Yoda Bby AbyIsso tem uma história de criação de pôsteres falsos semelhantes para vários filmes. Ele afirma que a sequência é intitulada Little Nicky 2: Hell tira férias e está programado para um lançamento de março de 2025 na Netflix.

O pôster Nicky 2 Nicky, de Adam Sandler, usando as vestes e buzinas vermelhas de Adam Sandler, acompanhadas por seu buldogue, Sr. Beefy. Embora, apesar do design convincente do pôster viral, é uma criação feita pelos fãs, projetada para fins de entretenimento.

Os fãs de Little Nicky podem encontrar o conceito de pôster intrigante, mas o filme original, lançado em 2000, não pôde gerar impulso para uma sequência. A fantasia cômica segue a missão de Nicky de restaurar a ordem ao inferno e desde então se tornou a favorita do culto.

Adam Sandler voltará a Little Nicky 2?

A partir de agora, não há indicações de que Adam Sandler repete seu papel como Nicky para uma sequência.

O ator sem corte não abordou o falso pôster ou demonstrou interesse em reproduzir o artigo. Dada a agenda lotada de Sandler com os próximos projetos da Netflix, como Happy Gilmore 2 e Jay Kelly, uma sequência de Little Nicky não está nos cartões de escrever.

Também não houve um anúncio oficial dos fabricantes em relação à referida sequência. Além disso, o falso pôster vincula humoristicamente a conexão de dados de Sandler à Netflix. No entanto, mesmo a gigante da transmissão não anunciou planos para uma sequência.

Em conclusão, o Little Nicky 2 Poster é uma farsa criativa. Não há confirmação oficial da participação de Adam Sandler em uma sequência. No entanto, os fãs ainda podem esperar uma surpresa, se os criadores optarem por trabalhar nesse projeto no futuro. Até então, Little Nicky ainda é um amado clássico independente.