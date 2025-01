Por que os fãs acham que o Player 100 é VIP na 2ª temporada do Squid Game

Jogo de lula A 2ª temporada continua gerando conversas nas redes sociais. Recentemente, os fãs têm especulado sobre a ausência do grupo VIP na nova temporada. Em meio a essas discussões, os telespectadores começaram a conectar a identidade de Im Jeong-dae, também conhecido como Jogador 100, com esse grupo excêntrico. Então, o 100º jogador é VIP na 2ª temporada do Squid Game?

Aqui você encontrará tudo o que precisa sobre as últimas especulações sobre o personagem da série.

O jogador 100 também é VIP na 2ª temporada do Squid Game?

Por enquanto, não está confirmado se o Jogador 100 é VIP na 2ª Temporada do Squid Game ou não.

Como os fãs sabem, os VIPs apareceram pela primeira vez na primeira temporada da série. Eles são um grupo de personalidades ricas que usam máscaras e apostam nos jogadores do jogo. O único objetivo destas apostas é o seu entretenimento. Porém, este grupo não apareceu na 2ª temporada deixando os fãs surpresos e confusos.

As coisas tomaram um rumo interessante recentemente, quando os fãs começaram a suspeitar que o Jogador 100 era um dos VIPs. Ele é um velho e vilão secundário da série, arrogante e cabeça quente, o que lembra a atitude dos VIPS. Enquanto a maioria das pessoas, incluindo o líder fantasiado Jogador 001, deseja encerrar os jogos para sempre, o Jogador 100 serve como um personagem de contraste. Ele é inflexível em continuar os jogos para poder continuar ganhando dinheiro.

Além disso, o jogador tem uma dívida de 10 bilhões de won, ou seja, quase 7 milhões de dólares. Isso aumentou ainda mais as suspeitas dos torcedores, já que nenhuma pessoa comum pode afundar em uma dívida tão grande. Como resultado, muitos começaram a acreditar que ele poderia ser um dos VIPS que gastava grandes quantias de dinheiro em jogos de azar. Você pode ter perdido todo o dinheiro e se endividado e agora precisa jogar para recuperá-lo. Por outro lado, passou a fazer parte do jogo de entretenimento que é a característica central de um VIP.

Se o Jogador 100 realmente for VIP, isso significa que Gi-hun terá mais problemas na próxima temporada. No entanto, os fãs devem esperar pela 3ª temporada do Squid Game para que essa teoria se torne realidade.