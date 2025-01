Por que os fãs acham que o trailer de Cleópatra de Zendaya é real

Um novo trailer de Cleópatra estrelando Zendaya causou muita empolgação e confusão entre os fãs, deixando muitos se perguntando se este é um projeto oficial ou apenas mais um teaser feito por um fã. Esta versão oferece uma nova visão de Cleópatra. Ele a retrata como uma líder multidimensional, em vez da figura romântica frequentemente retratada em filmes. Com a popularidade de Zendaya e a história de interpretar papéis femininos poderosos, não é surpresa que o trailer rapidamente ganhou atenção.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este trailer viral de Cleópatra.

O trailer do filme Cleópatra de Zendaya é real ou falso?

Não, o trailer do filme Cleópatra estrelado por Zendaya é uma criação feita por um fã e gerada por IA.

Na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, KH Studio, um canal popular do YouTube conhecido por seus trailers feitos por fãs, lançou seu mais novo projeto. Até o momento, o trailer atraiu 754.749 visualizações e recebeu 1,4 mil curtidas.

Assista ao trailer abaixo:

O trailer apresenta uma combinação de imagens de arquivo de filmes com temática romana, juntamente com inúmeras imagens geradas por IA, oferecendo uma nova interpretação do tema de Cleópatra. Também fornece uma perspectiva distinta do faraó egípcio, tudo renderizado com notável CGI. Muitos espectadores têm dificuldade em diferenciar entre a realidade e os elementos criados digitalmente nesta fusão. Porém, é importante ressaltar que Zendaya não interpreta Cleópatra e o trailer é baseado em conceitos.

Zendaya interpretará Cleópatra em um novo filme?