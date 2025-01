Por que os fãs acham que o trailer de He-Man de Chris Hemsworth é real

Uma novidade aparentemente realista Trailer de He-Man está circulando online, fazendo os fãs se perguntarem se é legítimo ou não. O pequeno trailer mostra Chris Hemsworth no papel principal junto com vários personagens intrigantes. Hoje em dia, os avanços criativos feitos por fãs estão disparando, tornando difícil para muitos distinguir entre o real e o falso.

Então, aqui está um artigo detalhado que revela se o teaser é genuíno ou não.

O trailer de He-Man de Chris Hemsworth é real ou falso?

O trailer de He-Man de Chris Hemsworth é falso e feito por um fã.

Um canal chamado KH Studio postou o trailer recentemente, obtendo 1.787.644 visualizações no momento da escrita. No entanto, o trailer parece ser gerado por IA e não pode ser considerado real. Apresentava a narração da estrela do MCU, narrando diálogos convincentes e dando o tom do filme. Os clipes também apresentam possíveis atores e personagens. No entanto, Hemsworth não foi selecionado para jogar no próximo He-Man, então o teaser permanece falso.

KH Studio, que tem mais de 450.000 assinantes, normalmente envia conteúdo para fins de entretenimento. O canal é popularmente conhecido por criar trailers conceituais feitos por fãs, que dão aos fãs uma prévia de como seriam suas amadas séries/clipes de filmes. O trailer de He-Man só pode ser considerado real quando for divulgado por fonte oficial.

Um filme live-action do He-Man será lançado em 2025?

Não, He-Man está programado para ser lançado em 5 de junho de 2026.

Nicholas Galitzine, amplamente conhecido por The Idea of ​​You e Red, White & Royal Blue, será He-Man/Príncipe Adam no próximo filme de ação ao vivo. Ele compartilhou alguns detalhes sobre sua preparação para o papel durante uma interação com na revista. “Tem havido muita comida e levantamento de peso, muitas acrobacias”, compartilhou o ator.

“Como cerca de 4.000 calorias por dia, mas com a quantidade de trabalho físico que faço, você acaba com fome no final do dia, o que é bastante surpreendente. “Esta é a parte divertida”, acrescentou Galitzine.

No momento, os detalhes da trama permanecem não revelados.