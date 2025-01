Por que os fãs acham que o trailer de Homem-Aranha 4: Brand New Day é real

Um trailer aparentemente interessante para homem aranha 4, supostamente Homem-Aranha: Novo Dia, está circulando online, gerando muita curiosidade sobre sua autenticidade. O pequeno clipe apresenta cenas interessantes e diálogos poderosos, estabelecendo o tom e a história potencial para uma quarta apresentação. Com o surgimento de trailers conceituais feitos por fãs, muitos estão curiosos para saber se este é um trailer falso ou real.

Então, aqui estão os detalhes que revelam se um trailer de Homem-Aranha 4 foi lançado ou não.

O trailer do Homem-Aranha 4: Brand New Day é real ou falso?

O trailer do Homem-Aranha 4 é falso e feito por um fã.

Um canal chamado KH Studio, popularmente conhecido por fazer um trailer conceitual, postou-o no dia 11 de janeiro, imaginando uma história para o próximo capítulo. Ele tem mais de 490.000 assinantes e geralmente posta trailers feitos por fãs de diferentes filmes e séries apenas para fins de entretenimento. No entanto, este trailer conseguiu chamar a atenção e muitos se perguntaram se era falso ou real. O pequeno trailer recebeu mais de 2 milhões de visualizações em tão pouco tempo.

O teaser compilou clipes de diferentes filmes do Homem-Aranha, incluindo Homecoming, No Way Home e Far From Home. Além disso, também reuniu inteligência artificial e dublagens genuínas de vários projetos para criar uma narrativa. Também inclui uma introdução do Marvel Studios. No entanto, nem a Sony Pictures nem a Marvel Studios lançaram oficialmente nenhum trailer.

Já foi confirmado que o Homem-Aranha está em desenvolvimento e Tom Holland está retornando para interpretar o querido lançador de teias. Este provavelmente não será o último filme, já que a Sony Pictures, em associação com o MCU, tem planos para mais conteúdo na web, de acordo com comentários de Amy Pascal em entrevista ao fandango.

Ela disse: “Este não é o último filme que faremos com a Marvel, (este não é) o último filme do Homem-Aranha. Estamos nos preparando para fazer o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland e Marvel. Estamos pensando nisso como três filmes e agora passaremos para os próximos três. “Este não é o último dos nossos filmes MCU.”

De acordo com VariedadeHomem-Aranha 4 está programado para lançamento em 24 de julho de 2026.