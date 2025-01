Por que os fãs acham que o trailer de Rocky 7 de Sylvester Stallone é real

PARA rochoso 7 reboque apresentando Sylvester Stallone apareceu recentemente online e os fãs estão se perguntando sobre sua autenticidade e se é verdadeiro ou falso. Esta confusão e cautela entre os utilizadores da Internet não é surpreendente, considerando que tem havido um enorme aumento de imagens falsas em linha com os avanços na edição e o aumento da utilização de software de inteligência artificial.

Então, o trailer do filme Rocky 7 é real ou falso? Sylvester Stallone voltará a calçar as luvas de boxe de Rocky Balboa? Aqui estão suas respostas.

O trailer do filme Rocky 7 é real ou falso?

O trailer do filme Rocky 7 é falso.

Esse trailer viral acumulou mais de 241 milhões de visualizações no YouTube. Foi feito e enviado por KH Studioum canal do YouTube conhecido por seus trailers feitos por fãs. Até o momento em que este artigo foi escrito, o vídeo obteve 246.043 visualizações e mais de mil curtidas. Além disso, o canal conquistou 458 mil inscritos.

Você pode ver o trailer em questão abaixo:

Embora pareça realista, o trailer de vídeo mencionado acima é totalmente feito por um fã. Inclui principalmente filmagens geradas por IA, bem como clipes de outros projetos de Sylvester Stallone, que foram cuidadosamente editados em um único trailer.

KH Studio também criou e carregou outros dois Trailers falsos do filme não confirmado e não anunciado. Além disso, até mesmo outros canais do YouTube enviaram trailers falsos de Rocky 7.

Sylvester Stallone retornará para Rocky 7?

Não há confirmação se Sylvester Stallone retornará como Rocky Balboa em Rocky 7.

Stallone parece ter terminado com a franquia Rocky, já que ele não apareceu em Creed III de 2023. Ele interpretou Rocky Balboa pela última vez em Creed II. Além disso, o ator está atualmente envolvido na terceira temporada de Tulsa King da Paramount Plus.

No entanto, Stallone tinha planos de fazer Rocky 7 algum dia. Infelizmente, esses planos fracassaram e o ator culpou o produtor Irwin Winkler e sua família. Stallone o criticou quando foi anunciado em 2022 que um spin-off de Drago estava em desenvolvimento.

Em 2023, por meio de uma postagem no Instagram agora excluída, Stallone compartilhou os primeiros trechos do roteiro de Rocky 7. Ele revelou detalhes interessantes do enredo do filme não feito, incluindo a aparição de um lutador de 27 anos chamado “Chucho the Mutt”. No entanto, não estava claro se Chucho seria o protegido de Rocky ou seu oponente no ringue.