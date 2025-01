Por que os fãs acham que o trailer de Will Smith After Earth 2 é real

O novo trailer de After Earth 2, que apresenta Will Smith, acaba de ser lançado, gerando entusiasmo na Internet. Destaca o retorno de Will e Jaden Smith como Cypher e Kitai Raige. A premissa da sequência provoca uma nova jornada enquanto a humanidade tenta recuperar a Terra. Os fãs estão ansiosos para saber se este trailer tão discutido é legítimo ou apenas mais um projeto criativo de fãs.

Vamos explorar todos os detalhes possíveis sobre se o trailer é real ou falso.

O trailer de After Earth 2 de Will Smith é real ou falso?

O trailer viral de After Earth 2 com Will Smith e Jaden Smith é uma criação feita por um fã com tecnologia de inteligência artificial.

Na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, KH Studio, um canal do YouTube famoso por seus trailers criativos feitos por fãs e projetados para diversão artística, lançou um novo vídeo. Até agora, o trailer obteve mais de 537.503 visualizações e recebeu 3,2 mil curtidas.

Confira o trailer abaixo:

O trailer combina clipes de filmes clássicos de ficção científica com imagens geradas por IA sobrepostas aos rostos de Will e Jaden. O foco principal é Kitai Raige, que agora é um guarda florestal experiente que está na Terra para ajudar a garantir o futuro da humanidade.

Os criadores usaram habilmente a IA para imitar a voz de Will Smith, fazendo-a parecer autêntica. No entanto, nem Will nem Jaden Smith confirmaram seu envolvimento em um projeto oficial do After Earth 2. O trailer continua sendo uma arte conceitual puramente dirigida pelos fãs.