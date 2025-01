Por que os fãs acham que o trailer do filme Drácula de Jenna Ortega é real

Um trailer de um novo filme de Drácula estrelado por Jenna Ortega tomou conta da Internet, deixando os fãs questionando sua autenticidade. Os espectadores experimentaram recentemente um vampiro aterrorizante em Nosferatu, de Robert Eggers, e estão se perguntando se o clássico de Bram Stoker retornará este ano.

Aqui está tudo o que sabemos sobre se o trailer de Drácula de Jenna Ortega é real e se o filme será lançado em breve.

O novo trailer e filme do Drácula é real ou falso?

O trailer viral do Drácula é falso.

Um aparentemente novo trailer de Drácula, estrelado por Keanu Reeves e Jenna Ortega, circulou recentemente pela internet, intrigando instantaneamente os fãs. O vídeo viral rapidamente acumulou quase 2 milhões de visualizações. No entanto, KH Studioum canal do YouTube, criou o conceito fan-made e confirmou que não se trata de um trailer de filme real.

Na descrição abaixo, o criador afirma claramente que não se trata de um trailer real. Eles escreveram:

“Observe que este vídeo é um trailer conceitual criado apenas para fins artísticos e de entretenimento. “Incorporei meticulosamente vários efeitos, design de som, tecnologias de inteligência artificial, análise de filmes e outros elementos para dar vida à minha visão.”

Jenna Ortega aparecerá em um filme do Drácula em 2025?

Infelizmente, este ano não haverá adaptação de Drácula com Keanu Reeves e Jenna Ortega nos papéis principais. No entanto, os espectadores terão um acordo diferente. O renomado cineasta francês Luc Besson dirige um filme de terror gótico intitulado Drácula: A Tale of Love.

O próximo filme adaptará o clássico romance de 1897 de Bram Stoker, Drácula, e será estrelado por Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e Matilda De Angelis. Um relatório de 2024 de Colisor confirmou que a fotografia principal do filme começou na Lapônia em 27 de março de 2024.

Drácula, uma figura icônica da literatura mundial, já apareceu nas telonas inúmeras vezes no passado. Alguns dos atores mais populares que interpretaram o Conde da Transilvânia incluem Gary Oldman, Bela Lugosi, Christopher Lee, Claes Bang e muitos mais.