Por que os fãs acham que o trailer do filme Éden de Sydney Sweeney é real

Eu me pergunto se o tanto falado Trailer do filme Éden aparentemente estrelado por Ana de Armas, Sidney SweeneyE Vanessa Kirby é real ou apenas mais uma criação da Internet? Os fãs estão entusiasmados, especialmente porque o vídeo acumula milhares de visualizações.

Vamos nos aprofundar na história por trás deste trailer viral, nos detalhes reais do lançamento do filme e no que faz de Éden um dos thrillers mais esperados do ano.

O novo trailer do Éden é real ou falso?

O aparentemente novo trailer do filme Éden, que obteve 125.981 visualizações até o momento em que este artigo foi escrito, é falso.

cultura da telaum conhecido canal do YouTube, criou o vídeo para gerar entusiasmo em torno dos próximos filmes, criando trailers conceituais a partir de filmagens de vários projetos. Eles regularmente rotulam seus vídeos como “trailers conceituais” e o trailer de Eden segue esse padrão.

O canal também produziu trailers semelhantes feitos por fãs, como Ballerina (2025) e Anaconda, editando-os para parecerem lançamentos oficiais, sem qualquer ligação com estúdios ou produtoras.

Quando é lançado o Éden de Sydney Sweeney e Ana de Armas?

A data oficial de lançamento de Eden ainda não foi confirmada. O filme, dirigido por Ron Howard, foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em 7 de setembro de 2024. Embora o Amazon Prime Video tenha adquirido os direitos de distribuição, não há data de lançamento definida no streaming ou nos cinemas. Especula-se que Eden poderá chegar ao Prime Video em algum momento de 2025.

O filme, baseado na história real dos colonizadores da Ilha Floreana, em Galápagos, é estrelado por Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas e Sydney Sweeney, entre outros, em papéis principais. A sua estreia no TIFF recebeu críticas mistas, com a atuação de Ana de Armas recebendo elogios especiais. No entanto, o cronograma de lançamento pouco claro causou confusão, amplificada por teasers feitos por fãs, como o trailer de Screen Culture.

Apesar da empolgação gerada por esses teasers conceituais, os fãs devem contar com os canais oficiais para atualizações precisas sobre o lançamento de Eden.