Por que os fãs acham que o trailer do Lobo de Wall Street 2 de Leonardo DiCaprio é real

PARA Trailer de O Lobo de Wall Street 2 apresentando Leonardo de Caprio apareceu online e os fãs estão ansiosos para determinar se é real ou falso. O rápido aumento no uso de IA e os avanços nas técnicas de edição nos últimos tempos levaram ao aparecimento frequente de imagens falsas ou suspeitas online. O Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsesefoi lançado há quase 12 anos, recebendo imensa aclamação da crítica e várias indicações e prêmios.

Então, o trailer de O Lobo de Wall Street 2 é real ou falso? Haverá uma sequência? Aqui estão todas as suas perguntas respondidas.

O trailer de O Lobo de Wall Street 2 é real ou falso?

O trailer do Lobo de Wall Street 2 é falso e feito por fãs.

isso é falso imagens Inclui vídeos de Leonardo DiCaprio renderizados por IA e clipes de O Lobo de Wall Street. Através desses clipes, o criador do vídeo apresenta uma visão de como Jordan Belfort, personagem de DiCaprio, aprendeu com seus erros passados ​​narrados no filme e se tornou um corretor da bolsa melhor. A filmagem obteve 755 curtidas e 158,2 milhões de visualizações.

No entanto, não é nenhuma surpresa que muitos pensaram que a filmagem era real, já que a narração de IA de Leonardo DiCaprio usada na filmagem parecia incrivelmente próxima da voz real do ator.

KH Studio é o criador desta filmagem feita por fãs. No momento em que este artigo foi escrito, seu canal contava com 521 mil inscritos.

Leonardo DiCaprio retornará para O Lobo de Wall Street 2?

Leonardo DiCaprio não retornará para O Lobo de Wall Street 2. O filme em si não será feito.

O Lobo de Wall Street não tem chance de conseguir uma sequência, pois é um filme biográfico independente. Os cineastas contaram toda a história que queriam e deram uma conclusão satisfatória e definitiva.

Além disso, Martin Scorsese, o diretor do filme, nunca fez sequências de nenhum de seus projetos icônicos, como Taxi Driver e Goodfellas.