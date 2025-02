Por que os fãs acham que Smitty sai do FBI: Internacional

FBI: Internacional A quarta temporada continua a despertar o interesse. Gira em torno da vida dos agentes dos departamentos internacionais do FBI cujo objetivo é proteger cidadãos dos EUA de todos os tipos de problemas. Enquanto a história da série mantém todos à beira de seus assentos, os fãs se preocuparam com o destino de Megan “Smitty” Garretson interpretado por Eva-Jane Willis. Muitos começaram a especular no personagem popular. Então, Smitty deixa o FBI: Internacional?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os rumores do caráter da série de procedimentos policiais.

O Smitty de Eva-Jane Willis está saindo do FBI: Internacional?

A partir de agora, Smitty, de Eva-Jane Willis, não deixa o FBI: Internacional.

Os rumores sobre a partida do personagem começaram após o último episódio da quarta temporada. O agente Tyler Booth solicitou uma subida do GS-14 para receber uma transferência para os Estados Unidos que procurou a ajuda de seu amigo íntimo, Wes Mitchell. No entanto, as coisas deram uma guinada estranha quando o departamento entrou em contato com Smitty em vez de Wes. Smitty sabia que Booth e Wes haviam inclinado algumas regras em um caso anterior, deixando -o em uma posição difícil. Ela não quer mentir, já que também pode colocar seu trabalho em risco.

As esperanças de Booth de uma subida estavam próximas de serem destruídas. Desapontado, Smitty tomou a ousada decisão de entregar sua demissão à administração. Ela acreditava que, ao deixar de fumar, não seria mais responsável por ninguém ou seria colocada em situações difíceis nas quais suas palavras poderiam pôr em risco os objetivos de outra pessoa ou danificar a reputação do departamento.

A decisão de Smitty de desistir dos espectadores deixou os espectadores chocados e preocupados. Muitos começaram a sentir que seu caráter estava prestes a ser descartado. No entanto, uma virada na história continua quando Wes se recusa a aceitar sua demissão. Ele insistiu que Smitty precisava no departamento. Além disso, Booth percebeu a seriedade da situação e decidiu retirar seu pedido de promoção.

Embora Smitty não tenha deixado o programa agora, se surgir uma situação semelhante no futuro em relação ao caso passado, eu poderia optar por fazê -lo. No entanto, os fãs devem estar atentos aos próximos episódios para desenvolver o destino do personagem.