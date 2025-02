Por que os fãs acham que Snoop Dogg aparecerá no Hospital Geral

Donnell Turner, que interpreta Curtis Ashford em Hospital GeralComentários recentes causaram especulações em torno Snoop Dogg’s Aparência alegada no programa bem -sucedido. Recentemente, ele apareceu no programa Jennifer Hudson, discutindo participações especiais de celebridades. Além disso, ele falou sobre o interesse de Snoop Dogg em GH e seu conhecimento com o showrunner de Frank Valentini, fazendo os fãs se perguntarem se sua participação especial é possível nos próximos episódios. Então, aqui estão os detalhes.

Snoop Dogg aparecerá no Hospital Geral?

Não há confirmação oficial para o aparecimento de Snoop Dogg no Hospital Geral. Portanto, ainda é uma mera especulação derivada dos mais recentes comentários de Turner.

Os rumores começaram quando Turner apareceu em O show de Jennifer HudsonOnde foi perguntado se alguma celebridade manifestou interesse na estrela convidada do Hospital Geral. Para o que, ele disse: “Eu tive algumas ocasiões em que as pessoas disseram: ‘Sim, você sabe, eu adoraria estar no programa. (S) trabalho estável. E então muitas pessoas querem se desafiar, e Algumas pessoas não ousam.

Inesperadamente, ele largou o nome de Snoop Dogg, revelando que ele havia conhecido o rapper e que Snoop havia demonstrado interesse em garantir um papel de participação especial. Esses comentários levaram muitos acreditavam que Snoop Dogg poderia aparecer no GH no futuro.

A revelação de Turner de que o rapper ‘Sweat’ sabe que o showrunner de Valentini alimentou rumores. “Snoop é quase tão grande quanto você poderia imaginar. E conheça meu chefe, e então ele diz: ‘Frank Valentini? Oh cara, eu amo Frank! Diga a ele: ‘O que há de errado?’ ”

Ele também revelou que as discussões sobre levar o rapper ao programa haviam ocorrido no passado. No entanto, devido ao cronograma cheio de Snoop Dogg, o plano nunca se materializou. Apesar disso, Turner espera que a oportunidade surja no futuro.

Por enquanto, Snoop Dogg se juntando ao elenco dos rumores do Hospital Geral continua sendo apenas isso: rumores. No entanto, os fãs estão esperando ansiosamente para ver se o ícone do rap acabará entrando no mundo de Port Charles.